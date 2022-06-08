Çınar'dan geleceğin umudu olan çocuk ve genç sanatçılara resim sergisi - Son Dakika
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Çınar'dan geleceğin umudu olan çocuk ve genç sanatçılara resim sergisi

08.06.2022 09:36
Çınar'dan geleceğin umudu olan çocuk ve genç sanatçılara resim sergisi

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, çocuk ve gençlerin sanata teşvikini sağlamak amacıyla resim sergisi düzenliyor.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, çocuk ve gençlerin sanata teşvikini sağlamak amacıyla resim sergisi düzenliyor. Ressam ve Eğitmen Funda Geniş Soy'un rehberliğinde yıl boyunca ortaya çıkan eserler, 11 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te açılacak olan sergiyle sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışında piyano eğitmeni Elmira Seidova ve öğrencileri de kısa bir müzik dinletisi sunacak.

Sanatla büyüyen, sanatı büyüten ve sanat kültürüyle beslenen çocukların, gençlerin çalışmalarını sergilemekten mutluluk duyduklarını dile getiren Dernek Başkanı Rabia Babaoğlu, sanatsever yetenekli çocuklara her anlamda destek verdiklerini, bugünün yetenekli çocuklarını geleceğin sanatçıları olarak profesyonel bir şekilde yönlendirmeyi ilke edindiklerini ifade etti. Babaoğlu; bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek serginin geleneksel hale getirilerek çocukların eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

"SANATSAL ÇALIŞMALAR EĞİTİM HAYATINI DA OLUMLU ETKİLİYOR"

"Çocukların yeteneklerini doğru adımlarla geliştirmek bizler için çok önemli" diyen Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi Eğitmeni Ressam Funda Geniş Soy, eğitimlerinin amacının çocukların yeteneklerini özgürce geliştirip kendi eserlerini üretmesine olanak sağlamak olduğunu vurguladı. Çocukların sanatla ilgilenmesinin kendileri için çok önemli olduğunu da ifade eden Eğitimci Geniş Soy, sanatın çocukların sadece yeteneklerini değil sosyal başarılarını ve eğitim hayatlarını olumlu yönde etkilediğine, motivasyon anlamında katkı sağladığına dikkat çekti.

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin amaçlarından biri de çocukların ilgi duyduğu teknik ve materyali bir araya getirerek, özgürce kendilerini sanatla ifade edebileceği bireysel ve grup çalışmalarına imkan veren eğitim programlarını yürütmek. Bu programların bir ürünü olan sergide; 30 öğrencinin karakalem, sulu boya, kuru boya ve akrilik teknikleri ile çalıştığı 40'a yakın eser yer alıyor. Sergi 11-18 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.


Çınar'dan geleceğin umudu olan çocuk ve genç sanatçılara resim sergisi
Çınar'dan geleceğin umudu olan çocuk ve genç sanatçılara resim sergisi
Çınar'dan geleceğin umudu olan çocuk ve genç sanatçılara resim sergisi
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Kaynak: DHA

Ressam, Çocuk, Çınar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çınar'dan geleceğin umudu olan çocuk ve genç sanatçılara resim sergisi - Son Dakika

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