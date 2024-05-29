Çıplak köyünde bulunan sikke, Troya Müzesi'ne bağışlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çıplak köyünde bulunan sikke, Troya Müzesi'ne bağışlandı

Çıplak köyünde bulunan sikke, Troya Müzesi\'ne bağışlandı

Çanakkale'nin Çıplak köyünde yaşayan 10 yaşındaki Onur Özcan Çimen, bisikletiyle gezerken bulduğu Roma dönemine ait sikkeyi Troya Müzesi'ne bağışlayarak müzenin 'en küçük eser bağışçısı' ünvanını aldı. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Onur ve ailesine teşekkür etti.

29.05.2024 13:00
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Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde yaşayan Onur Özcan Çimen, bisikletiyle gezerken bulduğu Roma dönemine ait sikkeyi Troya Müzesi'ne bağışlayarak müzenin "en küçük eser bağışçısı" ünvanını aldı.

Bisikletiyle gezen 10 yaşındaki Onur, yerde metal para buldu. Bunun ne olduğunu anlamayan Onur, parayı Hıdırellez şenliklerine katıldığı Troya Müzesi'nde yetkililere gösterdi.

Yetkililer bunun Roma dönemi'ne ait 2 bin yıllık bir sikke olduğunu tespit etti.

Sikkeyi müzeye teslim eden Onur, müzenin en küçük eser bağışçısı oldu.

Troya Müzesi'ne 1934 yılında 11 yaşındayken bulduğu mezar steli (mezar taşı) parçasını teslim eden Necdet Uluer, "Cumhuriyet tarihinin en genç bağışçısı" olarak kayıtlara geçmişti.

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Onur ve ailesine gösterdikleri bu incelikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çıplak köyünde bulunan sikke, Troya Müzesi'ne bağışlandı - Son Dakika

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