Cizre Limonatası Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Cizre Leyminete'si Coğrafi İşaret Belgesi aldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Cizre Limonatası (Cizre Leyminete'si) Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Belgesi aldı.

Cizre ilçesinde yüz yıllardır serinletici lezzetiyle öne çıkan Cizre Limonatası, diğer adıyla Cizre Leyminete, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaretle Tescillendi. Özellikle yaz ve Ramazan aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu yöresel içecek, artık tescilli bir değere sahip.

Doğal limon suyu, şeker, süt, su ve vanilya gibi malzemelerle hazırlanan Cizre Limonatası, ferahlatıcı özellikleriyle biliniyor. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın girişimleriyle başlatılan süreçte, Cizre Kaymakamlığı'nın 12 Kasım 2024 tarihinde yaptığı başvuru, 20 Mayıs 2025 tarihinde Türk Patent Kurumu tarafından 1742 mahreç numarasıyla resmen onaylandı. Bu tescil, Leyminete'sinin özgünlüğünü ve bölgeye ait kültürel mirası koruma altına alırken, yerel ekonomiye de katkı sağlaması bekleniyor.

Cizre Kaymakamlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle onaylanan Cizre Leyminete'sinin yapılışını ve tanıtımını, Dağkapı Mahallesi'nde bulunan tarihi Mehmet Ağa Kasrı'nda (Dengbej Evi) düzenlediği törenle gerçekleştirdi.

Cizre İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi ve Yöresel Ürünlerin Coğrafi İşaret Tescilleri İşleri İl Koordinatörü Murşid Munis, kadim bir tarihi geçmişe sahip olan Cizre'nin, gastronomisi ile adından söz ettiren ve mutfak kültürü zengin olan bir yer olduğunu söyledi. Munis, özellikle çok sıcak olan Cizre'nin, serinletici ve ferahlatıcı bir içecek olan Cizre Limonatasının Cizre Kaymakamlığı himayesinde tescil ettikleri has bir içecek olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Nurullah Dadak, Cizre limonatasının sıcak yaz günlerinde iyi geldiğini ve serinlettiğini belirterek, "Günlük hayatta sürekli tükettiğimiz Cizre Limonatasını Ramazan ayında sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Çünkü günün hararetini bir bardak limonata ancak alıyor" dedi.

Ezel Kayar ise yaz aylarında ve sıcak havalarda evde yapılan limonatayı günde 2-3 defa içtiğini söyledi.