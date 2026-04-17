Çocuk Oyunları Haftası Başlıyor

17.04.2026 17:31
Devlet Tiyatroları, 19-27 Nisan'ı 'Çocuk Oyunları Haftası' ilan etti, 28 oyun sahnelenecek.

DEVLET Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 19-27 Nisan haftasını 'Çocuk Oyunları Haftası' olarak ilan etti. Bu haftada 14 ilde, 12 farklı bölgede ve turne sahnelerinde hayat bulan 28 oyun, tam 162 kez perde açarak çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Ankara'da doğan 'Küçük Hanımlar Küçük Beyler' Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nin coşkusu, bu yıl ülkenin dört bir yanına ulaştırılıyor. 19-27 Nisan haftası, 'Çocuk Oyunları Haftası' olarak tüm yurda yayılıyor. 14 ilde, 12 farklı bölgede ve turne sahnelerinde hayat bulan 28 oyun, tam 162 kez perde açarak çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturacak. Bu özel hafta, yalnızca sahnede anlatılan hikayelerle değil, taşıdığı anlamla da derinleşiyor. Dünyada çocuklara adanmış tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kucaklayan bu etkinlikler, Atatürk'ün çocuklara duyduğu sarsılmaz inancı her temsil ile yeniden canlandırıyor.

'Çocuk Oyunları Haftası' kapsamında minik seyircilerin dünyasına konuk olacak oyunlar şöyle:

İstanbul Devlet Tiyatrosu; Mecidiyeköy Büyük Sahne 'Park', AKM Tiyatro Salonu 'Kırmızı Küre', Mecidiyeköy Stüdyo Sahne 'Çöp Canavarı', Küçükçekmece CKSM Sahnesi 'Oh Ne Ala Memleket'.

İzmir Devlet Tiyatrosu; Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi 'Yuko', 'Tebeşir Ağacı', 'Böcek Oteli', Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi 'Böcek Oteli', 'Gümüş Patenler', 'Orfin'in Müzik Kutusu', Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi ve Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi 'Kırmızı Kanatlı Baykuş'.

Bursa Devlet Tiyatrosu; Ahmet Vefik Paşa Sahnesi 'Bencil Dev', 'Otobüs Durağında Üç Bencil'.

Adana Devlet Tiyatrosu; Ramazanoğlu Sahnesi 'Büyülü Prens', 01 Burda PGM Sahnesi 'Helen ve Selen ile Ormandan Çıkış'.

Trabzon Devlet Tiyatrosu; Haluk Ongan Sahnesi 'Kırmızı Küre', 'Eldivenlerimi Kim Aldı'.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu; Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesi 'Helen ve Selen ile Ormandan Çıkış', 'Çorap Gonzo', Cahit Sıktı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi 'Yuan Huan'ın Kulübesi', Oda Tiyatrosu DT Genç Sahne 'Büyülü Ağaç'.

Antalya Devlet Tiyatrosu; Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi 'Kırmızı Cüce', 'Umudunu Yitirmeyen Sığırcık'.

Erzurum Devlet Tiyatrosu; Erzurum DT Sahnesi 'Karagöz'ün Cafesi'.

Konya Devlet Tiyatrosu; Konya DT Sahnesi 'Çirkin Yavru', 'Gölgenin Canı'.

Sivas Devlet Tiyatrosu; Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi 'Peter Pan'.

Van Devlet Tiyatrosu; Van Kültür Merkezi Sahnesi 'Kayıp Renkler'.

Kayseri Devlet Tiyatrosu; Kayseri DT Sahnesi 'Ağustos Parkı', 'Gölgenin Canı', 'Boğaç Han'.

Elazığ Devlet Tiyatrosu; Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi 'İbiş'in Uzay Macerası'.

Malatya Devlet Tiyatrosu; Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu 'İbiş'in Uzay Macerası'.

Kaynak: DHA

Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
