Çocuk Senfoni Orkestrası\'nın konseri ayakta alkışlandı

05.05.2026 10:25  Güncelleme: 10:26
Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası ile Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Korosu birlikteliğinde verilen konser, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konseri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Büyük bir beğeniyle izlenen konser sonunda, Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şef Serhan Gencer, eğitmenler ve koro üyelerine çiçek takdim etti.

"Bu güzel konserin ardında büyük bir emek ve özveri var"

Konser sonunda konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "İyi ki çocuklarımızla bu anlamlı etkinlikte buluştuk" ifadelerini kullanarak, "Bu güzel emeğin ve konserin arka planında büyük bir çalışma ve özveri var. Ahmet Başkanımıza böyle bir projede yer almak istedik. Kendisi büyük bir memnuniyetle karşıladı. Üç yıl önce bu anlamlı koroda bir araya gelen çocuklar şimdi büyüdü. Geleneksel olarak çocuklarımız için 23 Nisan bayramında bu konseri düzenlemek istedik. Kardeş belediye protokollerimizi de imzalamıştık. Bizim için kardeş belediyecilik sadece kağıt üzerindeki bir anlaşma değil bu tür güzel etkinliklerde bir araya gelmektir. Ahmet Başkanımızın bizde emeği çok. Her zaman arkamızda desteğini hissediyoruz. Bizim koromuzdaki çocuklarımızla Tepebaşı Belediyesi'ndeki çocuklarımızı bir konserde buluşturmak istedik. Sağ olsunlar eğitmenlerimiz de kabul etti. Burada çok ciddi bir emek var. Ben burada hem belediye başkanı hem de bir anne olarak bulunuyorum. Öylesine güzel öylesine büyük bir emek var ki bizlere mutluluk veriyor. İyi ki Tepebaşı Belediyesi var. Atatürk çocuklarına kocaman bir alkış istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise "Çocuklarımız imkan verdikçe bu şekilde güzel bir tablo oluşuyor. Bu çocuklarımız gerçekten bizlerin yüz akı. Bilecik ile Eskişehir ve Tepebaşı'nın çok büyük bir kardeşliği var. Gerçekten çok büyük bir emeğin varlığı burada görünüyor. Bugün Türkiye'de zannetmiyorum başka bir belediyede böyle bir çalışma var. Bilecik'te de böyle bir çalışmanın olmasını ısrarla söylüyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

