Coğrafi İşaret Tescili ile Erzurum'un Hedefi Birincilik - Son Dakika
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Kültür Sanat

Coğrafi İşaret Tescili ile Erzurum'un Hedefi Birincilik

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Durak, Erzurum'un coğrafi işaretli ürün sayısını artırarak Çin ile yarışacağını ifade etti. Erzurum, gastronomi ve kültürel değerlerde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

21.02.2025 17:30
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TÜRKPATENT Başkanı Durak; "Coğrafi işarette Çin ile yarışıyoruz"

ERZURUM - Türkiye'de en çok coğrafi işaretli ürüne sahip olan üçüncü şehir unvanına sahip Erzurum, hedefini birincilik olarak açıkladı. Erzurum Ticaret Borsası'nda Erzurum patates boranisi, Erzurum babaanne pastası, Erzurum kayısı kaysefesi ve Hınıs köftesinin coğrafi tescil belgeleri törenle teslim edildi.

EİT 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa 205 Kış Sporları Başkenti olan Erzurum'da, gastronomi başta olmak üzere kültürel değerlerin geleceğe taşınması için ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunların başında özellikle son yıllarda Erzurum'a ait değerlerin coğrafi işaret alması için ciddi girişimler yapan Erzurum Ticaret Borsası geliyor. 60 coğrafi işaretli ürünle Gaziantep ve Konya'dan sonra gelen Erzurum'da, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ın katılımıyla son olarak alınan coğrafi işaretli ürünlerin belgeleri teslim edildi. Programda birer konuşma yapan Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Akalın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi; Erzurum'un sahip olduğu kadim tarihi ve kültürel değerleriyle turizm noktasında hak ettiği noktaya geleceğini ifade ettiler.

"Coğrafi tescil demek o ilin, o bölgenin emeği demek"

Programa katılan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, kurum olarak olarak ülkenin fikri mülkiyetini tescil altına aldıklarını ifade ederek, "Coğrafi işaretlerin özelliği sadece bu patent ve marka süreçlerinde, bildiğiniz gibi mesela bir marka tescilinde bir firma bir marka tescil yapabiliyor. Patente bir buluşçumuz bir patent tescili yapabiliyor. Ama coğrafi tescil böyle değil. Coğrafi tescil demek o ilin, o bölgenin, o insanın emeğini, değerini, üretimini, katma değerini tescil altına alan ve o ile ait olan bir durum. Erzurum bu anlamda tescil ettirdiği 60 ürünle önemli bir konumda"

"Şehirlerimizin sınai mülkiyet farkını arttırıyoruz"

Türkiye'nin bin 690 tane toplam coğrafi tescilli ürünle dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını ifade eden Durak, "Bu, gösteriyor ki gerçekten muazzam bir potansiyelimiz var ve bu potansiyelimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Dünya fikri mülkiyet verilerine göre de fikri mülkiyet konusunda da çok önemli bir mesafe kat ettik. Erzurum'un fikri mülkiyet konusundaki farkındalığının her geçen gün arttığını görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Patent başvuru sayısı 2002'de sadece 4 olan Erzurum'da bugün 836 patent, 231 olan marka başvurusu bugün 4 bin 917'ye, 296 olan tasarım başvurusu 1563'e yükselmiş durumda. Erzurum'da aynı zamanda 60 tane coğrafi tescilli ürünü bulunmakta. 2024'te patent başvuruları Türkiye'de 14. sırada, marka başvuruları 40. sırada, tasarım başvuruları 23. sırada, coğrafi işaret tescili sırasında ise Türkiye'de 3. olarak büyük başarılar imza atmış durumda. Türk Patent ve Marka Kurumu olarak şehrimizin her bir dinamiğiyle bir araya geliyor, ilgili konularda fikir alışverişi yapıyoruz. Şehirlerimizin sınai mülkiyet farkını arttırmayı önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Coğrafi İşaret Tescili ile Erzurum'un Hedefi Birincilik - Son Dakika

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