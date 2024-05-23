Coğrafi işaretli Meriç yer fıstığından ezme yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Coğrafi işaretli Meriç yer fıstığından ezme yapıldı

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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde yapılan etkinlikte, coğrafi işaretli Meriç yer fıstığından fıstık ezmesi yapıldı. Kadın kooperatifleri tarafından kurulan stantta, vatandaşlara ikram edilen fıstık ezmesi, Edirne'nin bereketli topraklarında yetişen yer fıstığından üretildi. Etkinlikte, Edirne yöresel ürünleri tanıtılarak, Türk mutfağının gastronomi zenginliği vurgulandı.

23.05.2024 21:04
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Coğrafi işaretli Meriç yer fıstığından ezme yapıldı

EDİRNE - Edirne gastronomi yolunda ilerlerken Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde yapılan etkinlikte Meriç ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli yer fıstıklarından fıstık ezmesi yapıldı.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Edirne'de coğrafi işaretli Meriç yer fıstığının tadım ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikte kadın kooperatifleri tarafından kurulan stantta, Edirne'nin Meriç ilçesinde yetişen coğrafi işaretli yer fıstığından fıstık ezmesi yapılarak, vatandaşlara ikram edildi.

"Edirne'nin sahip olduğu bereketli toprakların ürettiği yer fıstığından ezme ürettik"

Etkinlik çerçevesinde konuşan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Türk mutfağının gastronomi zenginliğinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla biz de Edirne Valiliği ile birlikte bir etkinlik planladık hafta boyunca. Bugün burada coğrafi işaretli Edirne Meriç ilçesindeki Alibey köydeki kadın kooperatiflerimizin ürettiği yer fıstığından yer fıstığı ezmesi yaptık. Kooperatifimizin kıymetli ablaları çok lezzetli bir yer fıstığı ezmesi yaptı. Tarımdan sofraya temasıyla çıktığımız bu yolda Edirne'nin sahip olduğu bereketli toprakların ürettiği yer fıstığından ezme ürettik" dedi.

Edirne yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye, tüm yerli ve yabancı ziyaretçilere anlattıklarını vurgulayan Soytürk, "Gastronomi zenginliğimiz Anadolu coğrafyasının, Trakya coğrafyasının birbirinden farklı topraktan, buğdaydan, ayçiçeğinden, kanoladan, turfandasından, sebzesinden zenginlik sofraya gidiyor. Dolayısıyla biz hafta boyunca coğrafi işaretli ürünlerimizi yerli ve yabancı ziyaretlere de kullanıyoruz. Trakya Üniversitesi Milli Eğitim'deki aşçılık bölümünde okuyan çocuklarla birlikte yine onlarla da birtakım deneyimler yapıyoruz. Hafta boyunca etkinliklerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İnşallah daha çok üretimini sağlayacağız"

Edirne Şehir Gönülleri Vakfı Müdürü Hicran Bali ise, "İlimizde coğrafi işaretli ürünlerin pazarlamasını yapmak adına kadın kooperatiflerin ürettikleri ürünlerle birlikte tek marka altında toplayıp, bunların e-ticaret ve yerel, ulusal marketle satışına başladık. Bugün de Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde, ülke genelinde aynı günlerde kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde biz Meriç Alibey köyde yetiştirilen, ata tohumlarından yetiştirilen yer fıstığından ortaya çıkan ürünlerin tanıtımını ve tadımını yaptırıyoruz. Meriç Alibey köy tarımsal olarak da, kumlu toprak yapısından dolayı da bu yer fıstığının yetişmesine imkan sunuyor. Yer fıstığının bir özelliği, yağ oranı çok yüksek ve tek bir fıstıktan minik minik yeri geldiğinde 6-7 tane fıstık çıkıyor ve çok lezzetli. Bugün hem yer fıstığının hem yer fıstığından üretilen ürünlerin tadımını burada bulunan kişilere yaptırdık" şeklinde konuştu.

Kadın kooperatifi Bahriye Paraşım, "Burada, memleketimizde çok şeyler yetişiyor, Meriç'te. Biz de değerlendirdik diye konuştu.

Kadın kooperatifi üreticilerinden Ülküye korkmaz, "Badem ezmesini de yapıyoruz ama bugün fıstık ezmesi yaptık sizin için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Coğrafi işaretli Meriç yer fıstığından ezme yapıldı - Son Dakika

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