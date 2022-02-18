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Concertgebouw oda orkestrası müzikseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Concertgebouw oda orkestrası müzikseverlerle buluşuyor

18.02.2022 14:21
Concertgebouw oda orkestrası müzikseverlerle buluşuyor

Hollanda'daki ünlü Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Concertgebouw Oda Orkestrası, Ankara ve İzmir'de müzikseverlerle ING Türkiye sponsorluğunda buluşuyor.

Hollanda'daki ünlü Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Concertgebouw Oda Orkestrası, Ankara ve İzmir'de müzikseverlerle ING Türkiye sponsorluğunda buluşuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve sanat aracılığıyla yaratıcılık ve inovasyon kültürünü beslemeyi amaçlayan ING Türkiye, Concertgebouw Oda Orkestrası'nın Türkiye turnesine sponsorluk desteği sağlayarak kültür ve sanat alanındaki katkısını bir adım daha ileriye taşıyor. ING Türkiye'nin bir parçası olduğu Hollanda merkezli ING Grubu ise Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'nı 1989 yılından beri ana sponsoru olarak destekliyor.

1987'de kurulan Concertgebouw Oda Orkestrası Amsterdam'daki dünyaca ünlü Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşuyor.

Piyanist Gökhan Aybulus'un solist olarak yer alacağı Türkiye konserlerinde orkestra, Mozart'ın sevilen eserleri ile dinleyici karşısına çıkıyor. Konzerthaus Berlin, Philharmonie Essen, Wiener Konzerthaus, Shenzhen Concert Hall gibi salonlarda konserler veren, ayrıca Naum Shtarkman, Nikolai Lugansky, Dora Schwarzberg ve Natalia Gutman gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan piyanist Gökhan Aybulus solistliğinde gerçekleşecek konserler dinleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Concertgebouw Oda Orkestrası Türkiye konserlerinin ilki, 20 Şubat Pazar günü Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Hollanda Büyükelçiliği ve ING Türkiye sponsorluğunda CSO Ada Ankara'da düzenlenecek.

Orkestra, 21 Şubat Pazartesi günü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, ING Türkiye ve Hollanda Büyükelçiliği sponsorluğunda Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dinleyicilerin karşısına çıkacak. Etkinliğin organizasyonunu aynı zamanda orkestranın menajeri olan, uluslararası klasik sanatçı menajerliği şirketi LocksBridge üstleniyor.

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Hollanda, Türkiye, Ankara, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Concertgebouw oda orkestrası müzikseverlerle buluşuyor - Son Dakika


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