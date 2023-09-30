Contemporary İstanbul Fuarında Su Baskını: Sanat Eserlerinde Hasar Oluştu - Son Dakika

Contemporary İstanbul Fuarında Su Baskını: Sanat Eserlerinde Hasar Oluştu

Son Güncelleme: 30.09.2023 20:13

Tersane İstanbul'da düzenlenen Contemporary İstanbul fuarında çatıdan akan sular nedeniyle bazı sanat eserlerinde hasar meydana geldi. Sanatseverler o anları sosyal medyadan paylaştı.

Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşan Contemporary İstanbul'un fuar alanında su baskını yaşandı. Çatıdan akan sular nedeniyle bazı sanat eserlerinde hasar meydana geldi. Sanatseverler o anları sosyal medyadan yayınladı.

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseverleri bir araya getiren Contemporary İstanbul'un 18. edisyonu, Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. 69 sanat galerisinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar alanında dün su baskını yaşandı. Çatıdan akan sular nedeniyle bazı sanat eserlerinde hasar oluştu. Yetkililerin hemen müdahalesi ile eserler su akan alandan kaldırıldı. Tabandaki su da çekildi. O anlara ait görüntüler sanatseverler tarafından sosyal medyaya paylaşıldı.

Contemporary İstanbul yetkilileri İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çatıdan su aktığını ve bazı eserlere su geldiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Contemporary İstanbul Fuarında Su Baskını: Sanat Eserlerinde Hasar Oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Contemporary İstanbul Fuarında Su Baskını: Sanat Eserlerinde Hasar Oluştu - Son Dakika
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