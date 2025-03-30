Çorum'da Bayram Namazı Coşkusu

Çorum'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti

ÇORUM - Çorum'da vatandaşlar bayram namazı için Ulu Cami'ye akın etti. Kılınan namazın ardından vatandaşlar, il protokolüyle bayramlaştı.

Çorum'da Ramazan Bayramı sabahı vatandaşlar bayram namazı için camilerin yolunu tuttu. Başta Ulu Cami olmak üzere camiler vatandaşlarla doldu. Ezanın okunmasıyla birlikte namaz kılmak için saf tutan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kılınan bayram namazı sonrasında Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve vatandaşlar bir araya gelerek bayramlaştı. Yapılan bayramlaşmadan sonra cami önünde Çorum Belediyesi tarafından ema hoşafı, çikolata, lokum ve çorba ikramında bulunuldu.