Çorum'da 'Bir Varoluş Yolculuğu'nda şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum'da 'Bir Varoluş Yolculuğu'nda şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum\'da \'Bir Varoluş Yolculuğu\'nda şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çorum'da Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında düzenlenen 'Bir Varoluş Yolculuğu' etkinliğinde şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu. Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda yapılan programda hayatın evreleri sahneye taşınırken şair Şükrü Erbaş da şiirleriyle katıldı.

Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında düzenlenen "Bir Varoluş Yolculuğu" adlı etkinlikte şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Akademisi çalışmaları çerçevesinde "Bir Varoluş Yolculuğu" adlı kültür ve sanat programında hayatın evrelerinde yaşanan duygular, edebiyatın güçlü anlatımı, tiyatronun etkileyici dili ve müziğin birleştirici gücüyle sahneye taşındı.

Doğum ve merak, varoluş sancısı ve yalnızlık, aşk ve tutku, arayış, vatan sevgisi, aidiyet ve kabulleniş temalarının sahneye yansıtıldığı etkinlikte insanın kendi iç dünyasına yaptığı yolculuk etkileyici bir anlatımla işlendi.

Etkinliğe şair Şükrü Erbaş da şiirleriyle katıldı.

Metni, kurgusu ve görsel tasarımı Rukiye Batur tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Özlem Demirtaş'ın üstlendiği etkinlikte farklı eğitim kurumlarından öğretmenler, sanatçılar ve üniversite öğrencileri ortak bir sanat çalışmasına imza attı.

Gösterinin oyunculuklarını Aykut Aydemir ve Zehra Mine Baran Gündoğdu üstlenirken, müziklerini İrfan Kılıç hazırladı. Seslendirmelerde Hasan Tomuk, şiir okumalarında Gülsen Özdemir, Mehmet Öztürk, Derya Asiltürk, Serdar Yakar ve Rukiye Batur görev aldı.

Programın sunuculuğunu Nuran Şahan yaparken, görsel sanat ekibinde Esra Göktaş, Rüya Tuana Yılmaztürk ve Semanur Çoğal yer aldı.

Işık tasarımında Yaprak Biçer, görüntü yönetiminde İsmail Mertek ve dekor çalışmalarında Melek Bolat görev üstlendi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitimciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanlığıKültür SanatŞükrü ErbaşEdebiyatEğitimMüzikÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Kış yüzünü gösterdi Köyler beyaza büründü Kış yüzünü gösterdi! Köyler beyaza büründü
13:42
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:43:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Çorum'da 'Bir Varoluş Yolculuğu'nda şiir, tiyatro ve müzik aynı sahnede buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android