Çorum'da Sanat Etkinliği Düzenlendi

19.10.2025 22:16
Çorum Güzel Sanatlar Lisesi, 'Kim Var? Sanat Var!' etkinliği ile öğrencilerin sanatsal yeteneklerini sergiledi.

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Kim Var? Sanat Var!" temalı sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, okul öğrencileri tarafından orkestra, koro, tiyatro ve resim çalışmaları sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan program, öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan serginin açılışıyla başladı.

Etkinliğe konuk sanatçı olarak besteci Yücel Arzen Hacıoğulları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kim Var? Sanat Var!" projesinin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, gençlerin milli ve manevi değerlerle donanmış bir şekilde sanatı yaşatmalarını hedeflediğini söyledi.

Çağlar, "Bu proje, aynı zamanda maziden aldığı ilhamla geleceğe seslenen güçlü bir çağrıdır. 'Kim var?' denildiğinde, milletimizin inancını, kültürünü ve sanatını yaşatmaya hazır bir gençliğin var olduğunu göstermek istiyoruz. Çünkü sanat, insanı güzelleştirir, güzelleşen insan da toplumuna ışık olur." dedi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Etkinlik, öğrencilerin sahne performanslarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

