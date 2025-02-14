CSO\'dan \'Yunus Emre Oratoryosu\' Konseri

Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde, Türkiye'nin ilk Devlet Sanatçısı Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"nu seslendirdi.

Şef Gürer Aykal yönetiminde, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, Yunus Emre'nin "dost vasfına" erişmesini konu alan oratoryo, üç esas bölüm ve bir ara bölümle seyirciye sunuldu.

Konserde, soprano Gülbin Kunduz Günay, tenor Ufuk Toker, alto Aylin Ateş, bas Tuncay Kurtoğlu yer aldı.

CSO ve Devlet Çoksesli Korosu, konser sonunda sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.