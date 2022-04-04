Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 8 Nisan'da klasik müzik konseri verecek - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, piyanist Başar Can Kıvrak'ın solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri Naci Özgüç yönetecek.
Programın ilk yarısında Başar Can Kıvrak, Ludwig Van Beethoven'ın 3 numaralı konçertosunu izleyicinin beğenisine sunacak.
Konserin ikinci bölümünde Johannes Brahms'ın 4 numaralı senfonisi seslendirilecek.
Kaynak: AA
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