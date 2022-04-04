Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 8 Nisan'da klasik müzik konseri verecek - Son Dakika
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 8 Nisan'da klasik müzik konseri verecek

04.04.2022 16:01
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 8 Nisan'da klasik müzik konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, piyanist Başar Can Kıvrak'ın solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, piyanist Başar Can Kıvrak'ın solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri Naci Özgüç yönetecek.

Programın ilk yarısında Başar Can Kıvrak, Ludwig Van Beethoven'ın 3 numaralı konçertosunu izleyicinin beğenisine sunacak.

Konserin ikinci bölümünde Johannes Brahms'ın 4 numaralı senfonisi seslendirilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 8 Nisan'da klasik müzik konseri verecek - Son Dakika


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