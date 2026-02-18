Cumayeri'nde Müzikseverler Korosunu Kurdu - Son Dakika
Cumayeri'nde Müzikseverler Korosunu Kurdu

18.02.2026 11:50
Cumayeri'nde kadınlar, özel bireyler ve gençlerden oluşan koro, müziği birleştirici güç olarak kutluyor.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde belediye başkanı, kursiyer kadınlar, özel bireyler ile gençler, müziğin birleştirici gücünde buluşarak koro oluşturdu.

Cumayeri Belediyesinin gençlik merkezinde görevli müzik eğitmeni Fuat Özdemir, yaklaşık 1 yıl önce merkezde dikiş nakış, okuryazarlık gibi çeşitli kurslara katılan kadınlar ile özel bireylerin katılımıyla koro oluşturmaya karar verdi.

Yaşları 25 ile 70 arasında değişen 20 kişiyle kurulan Cumayeri Halk Korusuna, ilerleyen zamanda Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu bağlamasıyla dahil oldu.

Çalışmalarını gençlik merkezi binasında sürdüren koro, yaklaşık 6 ay sonra, müziğe ilgi duyan ilçe halkı ve gençlerin de katılımıyla 40 kişiye ulaştı.

Belediyenin desteğiyle çeşitli etkinliklerde sahne alan koro, unutulmaz şarkıları seslendirerek kulakların pasını siliyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu, AA muhabirine, farklı yaş gruplarından oluşan koro kurulduğunu, eğitmen ve kursiyerlerin çalışmalarında severek sahne aldığını söyledi.

İlçede yaşayan ev kadınlarının aktif olduğunu belirten Koloğlu, "Aralarında özel öğrencilerimiz de var. Onların sosyalleşmesi açısından da çok güzel oldu. Biz de belediye olarak gençlik merkezi binamızı yeniledik ve bu topluluğun fiziki mekanlarını iyileştirdik. Burada bir ateş yaktık, bu ateş inşallah devam edecek." diye konuştu.

"Şarkı söylemek isteyen herkese kapımız açık"

Müzik eğitmeni Özdemir de koroda "ruhu genç" olanların yer aldığını kaydetti.

Koroya katılımla ilgili yaş sınırlarının olmadığını belirten Özdemir, "Bu grup halktan oluşuyor. 'Sesim güzel, şarkı söylemek istiyorum, müzikle uğraşmak istiyorum.' diyen herkese kapımız açık. Burada bize verilen imkanları sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Buraya gelen misafirlerimize katkımız olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli kızı İlknur ile koroda yer alan 65 yaşındaki Meryem Korkmaz ise toplulukta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kızım için koroya katıldım. 65 yaşından sonra şarkı söylemeye başladım. Ortamımız çok güzel. Zamanımız çok güzel geçiyor." dedi.

İki çocuk annesi ev kadını Nurgül Kılıç, ilk başta yapmayacağı düşüncesiyle koroya çekinerek katıldığını, zaman zaman 5 yaşındaki çocuğu kucağında sahne aldığını ifade etti.

Ev kadını Arzu Özel de kızının "Anne sesin güzel, koroya katıl." demesiyle koroya dahil olduğunu belirterek, "Kızım da grupta gitar çalıyor. Şarkı söylemeyi seviyorum. Konserler verdik, çok beğenildi. Bu bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Cumayeri, Düzce, Son Dakika

