Şarkıcı Sefo, Sakarya'da konser verdi - Son Dakika
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Şarkıcı Sefo, Sakarya'da konser verdi

25.08.2022 22:54
Şarkıcı Sefo, Sakarya'da konser verdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında şarkıcı Sefo, sahneye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında şarkıcı Sefo, sahneye çıktı.

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konsere katılmak isteyen sanatseverler, etkinlikten saatler önce alana geldi.

Konserde Sefo, sevilen şarkılarını Sakaryalılar için söyledi.

Müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Konser alanını ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sefo'ya Sakaryaspor atkısı, hediye ile çiçek takdim etti.

???????Burada konuşma yapan Yüce, "Unutulmaz bir ağustos ayının bizleri beklediğini söylemiştik. Açık hava etkinliklerimizle, Bike FEST'imizle, yarışlarımızla, Expo Sakarya'mızla birbirinden güzel programlarda buluşuyoruz. 3 gün daha devam edecek olan Tour Of Sakarya'ya herkesi bekliyoruz. Büyükşehir olarak daha güzel akşamlarda buluşmak için programlarınıza devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Sakarya, Sefo, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şarkıcı Sefo, Sakarya'da konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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