Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kayseri'deki etkinlikler ile 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, himayelerinde kurulan 44 kadın kooperatifinin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Ağırnas'ta kurulan kadın kooperatifinin aspir yağı ürettiğini ve büyük bir market zinciri ile yağlar için anlaşma yapıldığını belirten Çiçek, tüm kooperatiflerin 4 aylık cirolarının 24 milyonu bulduğunu kaydetti.

Kadınların büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade eden Çiçek, "Sizler umut, ümit ve cesaret oldunuz. Belki ilk başlarda eşiniz ve çocuklarınız bile size inanmadı, etrafınızdakiler 'ne gerek var' dedi. Ama siz her şeye rağmen hem Kayseri için hem bizler için seferber oldunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Daha biz fabrika kuracağız, bir kooperatifimiz arsa alacak, biri araba alacak. Biz bunları beraber başaracağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ise belediye olarak kadın kooperatiflerine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da eskiden turizm denilince güneş ve sahilin akla geldiğini, zamanla turizmin çeşitlendiğini, bunların arasında yemek turizminin de önemli bir noktaya ulaştığını belirtti.

Türkiye'ye gelen turistlerden elde edilen gelirin 5'te birini gastronomi gelirinin oluşturduğunu anlatan Gülsoy, şöyle konuştu:

"Her medeniyet bu şehrin yemek kültürüne katkı sunmuştur. Türk mutfağı coğrafi işaret alarak tanıtılabilir. Oda olarak coğrafi işaret tescilli ürün sayımızı 14'e çıkardık. İlimizde de coğrafi işaretli ürün sayısı 30 olmuştur. Kayseri pastırmamız da Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından coğrafi işaret tescili verilmesi için onay aşamasında bekliyor. Bu süreç bitince pastırmamız, AB coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alınacak."

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da etkinlikte konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuar alanındaki stantları gezdi.

Valilik ve belediye tarafından kurulan alanlarda kadınlar Kayseri mantısı, baklava, yağ mantısı, nevzine tatlısı gibi kentin geleneksel ürünlerini yapıp satışa sundu.