Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri Antalya'da

Kültür Sanat

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Konser programı, 25 Ekim saat 20.30'da Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konserde, besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bestelediği "Bir Ulus Uyanıyor" isimli eser seslendirilecek.

Balcı'nın yöneteceği konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün sahne alacak.

Sahnede sanatçılara, müzikolog Ersin Antep anlatıcı olarak eşlik edecek.

Konserin biletleri AKM gişesi ve "biletinial.com" adresinden temin edilebilecek.