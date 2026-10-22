Cumhuriyet'in 103. yılı Türk dünyası sanatçılarının Ankara konserleriyle kutlanacak - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 103. yılı Türk dünyası sanatçılarının Ankara konserleriyle kutlanacak

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Cumhuriyet\'in 103. yılı Türk dünyası sanatçılarının Ankara konserleriyle kutlanacak
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Türk Devletleri Teşkilatı, Cumhuriyet'in 103'üncü yılını Ankara'da iki özel konserle kutlayacak. 28 Ekim'de Ankara Arena'da Dimash Qudaibergen ve solistler sahne alacak, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet başkanları onuruna konser verilecek.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, Türk dünyasının seçkin sanatçılarının katılacağı konserlerle kutlanacak. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında düzenlenecek iki özel konser, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçıları Ankara'da sanatseverlerle buluşturacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında Türk dünyasının seçkin sanatçıları, 28 Ekim'de Ankara Arena'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde, 29 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahneye çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada konserlerin köklü kardeşlik bağlarını ve ortak kültürel mirası yansıtacağını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında Türk dünyasının ortak sesi başkentimiz Ankara'da yankılanacak" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında Türk dünyasının seçkin sanatçılarını bir araya getireceklerini belirten Ersoy, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen ve Türk dünyasının değerli solistlerinin Ankara Arena'da sahne alacağını, 29 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenleneceğini bildirdi. Bakan Ersoy, "Türk dünyasıyla aramızdaki köklü kardeşlik bağlarını ve ortak kültürel mirasımızı yansıtan bu özel buluşmalarla Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız" dedi.

Türk dünyasının yıldızları Ankara'da buluşacak

Konserlerin ilki 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı gecede soprano Zarina Altınbayeva, soprano Zaira Raimbekova, tenor Umid Shavkat Ugli ve tenor Ramil Gasimov solist olarak yer alacak. Gecenin özel konuğu ise Singer yarışmasıyla uluslararası üne kavuşan, Kazakistan ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından 'Halk Sanatçısı' unvanıyla onurlandırılan ve TÜRKSOY tarafından 'Türk Dünyası Kültür Elçisi' nişanına layık görülen Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen olacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenlenecek. Bu davetli programda Dimash Qudaibergen kendi müzik topluluğuyla sahne alacak.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk dünyasının seçkin sanatçılarını Başkent'te bir araya getirecek bu konserler, Türk devletleri arasındaki köklü kardeşliğin ve ortak kültürel mirasın müziğin evrensel diliyle dünyaya duyurulmasına vesile olacak.

Kaynak: İHA
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