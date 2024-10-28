Cumhuriyet Kilimi 25 Yıldır Sergileniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cumhuriyet Kilimi 25 Yıldır Sergileniyor

Cumhuriyet Kilimi 25 Yıldır Sergileniyor

Ahmet Geyiklioğlu, 25 yıldır her 29 Ekim'de özel 'Cumhuriyet' kilimini Ankara'da sergiliyor.

28.10.2024 13:48
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Başkentte geleneksel halı ve kilim dokumacılığı yapan Ahmet Geyiklioğlu, 25 yıldır her 29 Ekim'de "Cumhuriyet" adını verdiği özel kilimi dükkanında sergiliyor.

Halı ve kilim dokumacısı Geyiklioğlu, 50 yıl önce Erzurum'a yaptığı ziyaret sırasında satın aldığı kilimi, 25 yıldır Cumhuriyet bayramlarında Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyor.

Yıllara meydan okuyan renkleri ve desenleriyle geleneksel dokuma sanatının güzelliğini yansıtan kilim üzerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı, Türk bayrakları ve "Yaşasın Cumhuriyet" yazısı bulunuyor.

"Cumhuriyet" adını verdiği kilimi Ankara Samanpazarı'ndaki dükkanında, 25 yıldır her Cumhuriyet Bayramı'nda sergileyen Ahmet Geyiklioğlu, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilk döneminde özel kartpostallar üretildiğini, bunlardan biri olan İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet abidesinin kartpostalındaki desenin kilime işlendiğini söyledi.

Geyiklioğlu, "Kilim, 1937 yılında Erzurum bölgesine özgü geleneksel bir el dokuması olan Bardız kilimi tekniğiyle yapılmış bir kilimdir. Bu kilimden Türkiye'de sadece bir adet var o da bende." diye konuştu.

Geyiklioğlu, kilimi satın almak isteyenlerin taleplerini, "Cumhuriyet'i satmam." diyerek geri çevirdiğini de aktardı.

Kilim, yarın gün boyunca sanatçının Samanpazarı'ndaki dükkanında sergilenecek.

Kaynak: AA

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