Cura ustası Osman Kırca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünün onurunu yaşıyor
25.02.2026 11:57
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan, üç telli bağlamanın (cura) önemli temsilcilerinden Osman Kırca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü almanın gururunu yaşıyor.

Yıllardır üç telli cura geleneğini yaşatan 70 yaşındaki Kırca, Yörük kültürünün müziğini Kaş'tan Türkiye'ye duyuran önemli isimlerden biri. Yerel ezgilerden beslenen eserleri, Yörük yaşamını anlatan türküleri ve kendine özgü icra tekniğiyle tanınan usta, Anadolu'nun sözlü ve müzikal hafızasına önemli katkılar sunuyor.

Uzun kariyerinde, üç telli bağlamayı hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda başarıyla tanıtan Kırca, akademik çalışmalara katkı sağladı, İstanbul'da 150 öğrenciye de cura çalmayı öğretti.

Ödülünü 20 Ocak'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Kırca, AA muhabirine, mutluluğunu kelimelerle tarif etmenin zor olduğunu söyledi.

Annesini henüz 6 yaşındayken kaybettiğini ve öksüz büyüdüğünü dile getiren Kırca, "17 yaşlarında, 1973'te elime aldım bu sazı. Babam bağlamayı elletmezdi, tel bulmak çok zordu. Ama vazgeçmedim, cura benim hayat arkadaşım oldu. Canım sıkıldığında, sinirlendiğimde hep onunla dertleşirim. Bu müzik bana hem huzur verdi hem de yol gösterdi." dedi.

Üç telli bağlamanın Yörük kültüründeki önemine de değinen Kırca, "Bu cura sıradan bir müzik aleti değil. Göçlerde, yollarda çalınan, insanları bir araya getiren bir kültür taşıyıcısı. Önceden çok yaygındı ama çalan kalmadığı için unutulma tehlikesi vardı. Şimdi gençlerin öğrenip yaşatması beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Yaklaşık 50 yıldır cura çaldığını dile getiren Kırca, bu enstrümanın hayatına kattığı değerleri şöyle anlattı:

"Cura bana çok şey yaşattı. Güzel bir yaşam sürdürmemi sağladı, kötü yollara sürüklemedi. Cenabıallah'ın buraya kadar getirmesinde büyük payı var. Bana dostlar, arkadaşlar kazandırdı. Güney Kore'ye götürdü, Kültür Bakanlığı sayesinde Ankara'ya gittik. İşte gördüğünüz bu bağlama sayesinde ödül aldık. Cumhurbaşkanı'mızın elinden ödül almak hala gurur verici. 'Antalyalı, Antalya Kaş Çavdır köyünden' diye anons edildiğimde içimden tarifsiz bir sevinç geçti. Bu ödül, yıllardır yaşattığımız geleneğin de takdir edilmesi demek."

Törenin ardından çok fazla tebrik aldığını söyleyen Kırca, "Pek çok arkadaşımız arayıp 'çok sevindik' diyor, bazıları 'ağladım' diye duygularını paylaşıyor. Bu gerçekten çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

