CW Enerji, Antalya Valiliği ile COP31 Antalya Evi'ne güneş enerjisi sistemi kuracak - Son Dakika
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CW Enerji, Antalya Valiliği ile COP31 Antalya Evi'ne güneş enerjisi sistemi kuracak

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CW Enerji, Antalya Valiliği ile COP31 Antalya Evi\'ne güneş enerjisi sistemi kuracak
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Antalya Valiliği ile CW Enerji'nin imzaladığı protokol, COP31 Antalya Evi'nin güneş enerjisi sistemini, Antalya Pavilyonu'nun elektrik ve internet altyapısını kapsıyor. CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Yüksek'e törende teşekkür belgesi verildi.

CW Enerji, Antalya Valiliği ile imzaladığı protokol kapsamında COP31 Antalya Evi'nin güneş enerjisi sistemini, Antalya Pavilyonu'nun ise elektrik, güvenlik kamerası ve internet altyapısını sağlayacak.

COP31 Antalya Evi ile Antalya Pavilyonu'nun enerji ve teknik altyapı donanımının sağlanmasına yönelik Antalya Valiliği ile CW Enerji arasında iş birliği protokolü imzalandı. Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda imzalanan protokol; COP31 Antalya Evi'nde güneş enerjisi sisteminin kurulmasını ve mevcut elektrik panosunda ihtiyaç duyulan elektrik sisteminin tamamlanmasını kapsıyor. Protokol ayrıca Antalya Pavilyonu'nda enerji işleri, alan elektrik tesisatı, güvenlik kameraları, sigorta panosu ve internet erişimine ilişkin çalışmaları kapsıyor.

Törenin sonunda, Antalya'nın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı Vali Hulusi Şahin tarafından CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. İsmail Yüksek'e teşekkür belgesi takdim edildi. Protokol törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ile CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. İsmail Yüksek katıldı.

Kaynak: İHA
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