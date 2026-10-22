Da Nang'daki Linh Ung Pagodası'nın maymunları turistlere doğal yaşamı gösteriyor - Son Dakika
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Da Nang'daki Linh Ung Pagodası'nın maymunları turistlere doğal yaşamı gösteriyor

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Da Nang\'daki Linh Ung Pagodası\'nın maymunları turistlere doğal yaşamı gösteriyor
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Vietnam'ın Da Nang kentindeki Son Tra Yarımadası'ndaki Linh Ung Pagodası çevresinde yaşayan maymunlar, yavrularıyla oynayıp turistlerin arasında dolaşıyor. Ziyaretçiler onları ilgiyle izlerken maymunların çöplerden yiyecek aradığı anlar da görüntülendi.

Vietnam'ın da Nang kentindeki Son Tra Yarımadası'nda bulunan Linh Ung Pagodası çevresinde yaşayan maymunlar, yavrularıyla oynarken, ağaçlarda meyve yerken ve turistlerin arasında dolaşırken dikkati çekiyor.

Da Nang'ın önemli dini ve kültürel merkezlerinden Linh Ung Pagodası, denize hakim konumu, geleneksel Vietnam mimarisini yansıtan yapıları ve 67 metre yüksekliğindeki Quan Am heykeliyle ziyaretçileri ağırlıyor.

Son Tra Yarımadası'nın ormanlık alanlarıyla çevrili pagoda kompleksi, dini yapılarının yanı sıra doğal yaşamıyla da öne çıkıyor.

Dini yapılar ve heykellerin bulunduğu alanda ziyaretçiler bir yandan ibadet ediyor, bir yandan da yarımadanın doğal güzelliklerini gözlemliyor.

Pagoda kompleksinin ana ibadet salonunda Buda heykellerinin yanı sıra geleneksel Vietnam mimarisini yansıtan ayrıntılar da dikkati çekiyor. Sağlam sütunları ve üzerlerindeki ejderha figürleriyle öne çıkan yapının ön bölümünde, beyaz taştan yapılmış 18 Arhat heykelinin yer aldığı bir alan bulunuyor. Her biri farklı yüz ifadesi ve duruşla tasvir edilen heykeller, kompleksin sanatsal özelliklerini yansıtıyor.

Pagodanın çatısında dinleniyor, bırakılan meyveleri yiyorlar

Dağlık araziyle denizin buluştuğu Son Tra Yarımadası'nda ormanlar, çok sayıda canlıya yaşam alanı sağlıyor. Bu doğal çevrenin bir parçası olan maymunlar, ağaçlarda ve kayalık alanlarda hareket ederken, besin ararken ve kendi gruplarıyla vakit geçirirken görülebiliyor.

Linh Ung Pagodası çevresinde de yaşayan maymunlar ziyaretçilere, yarımadanın doğal yaşamını yakından gözlemleme fırsatı sunuyor.

Pagodanın gündelik yaşamının dikkati çeken parçalarından biri olarak öne çıkan maymunlar, ağaç dallarında ve taş duvarlarda dolaşıyor, zaman zaman turistlerin arasına giriyor, ziyaretçilerin yakınında yiyecek arıyor, bırakılan meyveleri yiyor ve tapınağın çatısında dinleniyor.

Ağaç dallarında kırmızı meyvelerle beslenen maymunların kendi aralarındaki etkileşimleri de dikkati çekiyor. Maymunların, birbirlerini kovalamaları, oyun oynamaları ve yakın temas halinde olmalarının yanı sıra yetişkin maymunların yavrularıyla ilgilenmeleri hareketli görüntüler oluşturuyor.

Pagoda çevresinde kaydedilen görüntülerde, yetişkin bir maymunla yavrusunun oyun oynadığı anlar da yer aldı. Oyun oynayan çocukların ve annesiyle vakit geçiren bir yavru maymunun aynı görüntüde yer alması, insan hareketliliği ile doğal yaşamın iç içe olduğunu gösteriyor.

Dünyanın birçok yerinden ziyarete gelen turistler, maymunların doğal yaşamını ilgiyle izlerken bazıları da o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraflıyor.

Maymunların çöplerden yiyecek aradığı ve insan kaynaklı atıklarla karşılaştığı anlar da görüntülendi. Bir maymunun çöp kutusundaki yoğurt kabından beslenmeye çalıştığı, genç bir maymunun ise plastik şişeyi incelediği görüldü.

Kaynak: AA
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