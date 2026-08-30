Yağmur, Darende lezzetlerinin tadını bozmadı

Darende'de düzenlenen yöresel yemek yarışmasında yağmur altında 18 çeşit lezzet yarıştı.

Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında, Darende'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde gerçekleştirilen yarışma, yoğun yağmur yağışı altında yapıldı. Yağmura rağmen yarışmaya katılan Darendeli ev hanımları, hazırladıkları birbirinden farklı yöresel yemeklerle hünerlerini sergiledi.

Yarışmada hazırlanan 18 çeşit yöresel yemek, alanında uzman şef ve gurmelerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yemekler; sunum, tat ve yapılış özellikleri dikkate alınarak puanlandı.

Yemeklerin jüri üyelerine sunulmasının ardından hazırlanan yöresel lezzetler, belediye çalışanları tarafından konuklara servis edildi. Davetliler, Darende mutfağına özgü yemeklerin tadına bakma fırsatı buldu.

Jüri üyelerine plaket takdim edildi

Yarışmanın jüri üyelerinden İnönü Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gaye Pazarbaşı, Malatya Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Veli Doğan, Şef Kenan Esen ve kadın girişimci Filiz Taşçı sahneye davet edilerek plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Törende jüri üyeleri, Darende'nin yöresel lezzetlerini yaşatmak amacıyla yarışmaya emek veren kadınlara ve ailelerine teşekkür etti. Jüri üyeleri, yarışmanın kendileri için keyifli olduğu kadar zor da olduğunu belirterek tüm katılımcıları emeklerinden dolayı tebrik etti.

Plaket takdiminin ardından yarışmada dereceye giren isimler açıklandı.

Birinci Darende Tava oldu

Yarışma sonunda Sinem Kudun, hazırladığı Darende tava ile 359 puan alarak birinci oldu.

Sinem Kudun'un 10 bin TL'lik birincilik ödülü, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Sirkeci, yarışmaya katılan tüm kadınların ve yemekleri hazırlayanların ellerine sağlık olduğunu belirterek, "Gerçekten yediğimiz yemeklerin hepsi çok güzeldi. Herkesin eline sağlık, tebrik ediyorum ve bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Malatya ve Türkiye'nin zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu ifade eden Sirkeci, Malatya mutfağının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Üniversite yıllarında en yakın arkadaşlarından birinin Malatyalı olduğunu belirten Sirkeci, arkadaşının ailesinde yapılan yemekleri çok sevdiğini ve yarışmada sunulan yöresel lezzetlerin kendisine geçmişteki güzel günleri hatırlattığını dile getirdi.

İkincilik Ödülü Şaziye Şekeroğlu'nun

Şaziye Şekeroğlu, hazırladığı pekmezli taş bazı ile 357 puan alarak ikinci oldu.

Şekeroğlu'na 7 bin 500 TL'lik ikincilik ödülü ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ödülünü Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'tan alan Şekeroğlu, hazırladığı yemeğin anneannesinden kalan bir tarif olduğunu söyledi.

Yemeğin süt ve hamurla hazırlandığını belirten Şekeroğlu, içerisine pekmez, tereyağı ve ceviz eklediğini ifade etti. Yarışmanın düzenlenmesine katkı sağlayan Başkan Bozkurt'a teşekkür eden Şekeroğlu, kendilerine böyle bir imkan sunulmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Darende Kömbesi üçüncü oldu

Yarışmada Ayşe Karagülle, hazırladığı Darende kömbesi ile 340 puan alarak üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından plaket, para ödülü ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bozkurt: "Hepsi benim gönlümde birinciydi"

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yarışmaya emek veren tüm kadınlara ve organizasyonda görev alanlara teşekkür etti.

Yarışmanın geçmişten gelen geleneksel yapısının sürdürüldüğünü belirten Bozkurt, jüri üyelerinin yarışmacıları önceden tanımadığını ve değerlendirmelerin profesyonel bir ekip tarafından adil şekilde yapıldığını ifade etti.

Bozkurt, yarışmaya katılan tüm yemeklerin birbirinden lezzetli olduğunu belirterek, "Yediğimiz yemeklerin hepsinin tadı harikaydı. Hepsi benim gönlümde birinciydi. Hepsinin emeğine, eline sağlık" ifadelerini kullandı.