Darülaceze yönetimi 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi - Son Dakika

Darülaceze yönetimi 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi

Cebeci: "Böyle bir eser Avrupa'da bile yok'

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaret için gelen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve yönetim kurulu üyelerini Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Müzeye hayran kaldığını ifade eden Cebeci, "Avrupa'da bile bu kalitede bir panoramik müze yok. Bu tür yerler, okullarda anlatılıp, öğretilmeli. Gençlerin ufkunu açacak bir eser olmuş" dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan, 42 metrelik kubbe çapıyla dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. 10 binin üzerinde canlı figürle, kentin 6 Nisan 1326 yılındaki fetih gününün 3 boyutlu fotoğraflarla canlandırıldığı müzeyi, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gezen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Müzenin adını daha önce duydum ancak gezip görme fırsatımız olmadı. Mustafa Dündar Başkanımızla birlikte gezip detaylı bilgi alma fırsatımız oldu. Mustafa Başkanın verdiği bilgiye göre, kısa süre içerisinde, 130 farklı ülkeden 1 milyondan fazla insan ziyaret ettiğini öğrendim. Gerçekten de, insanı, tarihi bir yolculuğu çıkartıp, 700 yıl öncesine götürüyor" diye konuştu.

"Avrupa'da Bile Böyle Bir Eser Yok"

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin mutlaka bilinmesi, görülmesi gereken yer olduğuna dikkat çeken Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Avrupa'da bugün bu kalitede bir panoramik müze yok. Belçika'ya, Hollanda'ya gidip tarihi bir yer sorsanız, size Şarlova meydan muharebesinin yapıldığı, Napolyon'un kılıcını kınından indirdiği yer derler, bunun 10'da biri kalitede bir yerde bir simülasyon gösterirler. Bizler, millet olarak tarihi değerlerimize, bu tip yerlere gerekli ilgi ve alakayı göstermiyoruz. Aslında bu tür yerlerin okullarda anlatılıp, öğretilmesi lazım. Çocuklar buraya gelip tarihini görerek öğrenip bilgi alacak. Gençlerimizin ufku açılacak. Geçmişimiz, mazimiz neymiş, neler yaşanmış, öğrenecekler. Bunlar önemli şeyler. Çok güzel bir eser olmuş. Başta bu eseri kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkesi takdir ediyorum. Halkımızın da, genciyle yaşlısıyla bu eseri mutlaka görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Misafirlerine müzeyi gezdirerek bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin mimari açıdan da Türk Standartları Enstitüsü tarafından altın sertifikayla ödüllendirilmiş, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten, yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayan bir bina olduğunu söyledi. Müzenin aynı zamanda bir kültür merkezi olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Bursa'da medfun 6 padişahı temsil eden 6 direk üzerinde bulunan kubbenin altında bin kişilik bir gösteri alanımız var. Kütüphanesi, konferans ve sergi salonları, kafeteryası ile müzemiz, aynı zamanda çeşitli kültür sanat etkinliklerine, toplantı ve seminerlere ev sahipliği yapan bir kültür merkezi" diye konuştu.