Datça\'da Badem Çiçeği Festivali Sona Erdi

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali sona erdi.

Perşembe günü başlayan festivalde, dört gün boyunca konserler, halk oyunları, yöresel ürün stantları ve doğa yürüyüşleriyle ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, festivalin ilçeye ve kültüre katkısının yanında yöresel ürünle tanıtımına da destek olduğunu dile getirdi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ise ilçenin doğası ve kültürel değerlerinin festival sayesinde daha geniş kitlelere ulaştığını kaydetti.

Badem çiçeklerinin açtığı dönemde düzenlenen festival, baharın gelişini kutlayan renkli görüntülerle ilçeye canlılık kattı.