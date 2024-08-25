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DATÜB Ahlat'taki Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı

DATÜB çadırında Ahıska Sürgünü halka anlatılıyor

DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara, "Ahıska Türkleri'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahip çıkmıştır."

BİTLİS - Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından Malazgirt Zaferi'nin 953'ncü yıldönümü etkinlikleri münasebetiyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan tematik çadır yoğun ilgi gördü.

Program çerçevesinde ilçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 51 tematik çadırda belediyeler yöresel ürünleri ve geleneksel lezzetlerini tanıttı. Kutlamalara katılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Ahıska Türkleri'de gelenek ve görenekleri ile kültürlerini tanıtma fırsatı bulurken ayrıca yaşadıkları sürgünleri fotoğrafla vatandaşlara anlattı. Yoğun ilginin görüldüğü çadırda, vatandaşlar hem Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgünleri ve zulmü öğrenirken, hem de fotoğrafları inceleyerek duygusal anlar yaşadı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Türkiye temsilcisi DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara, "2010 yılında bakanlar kurulu kararıyla kurulmuştur. DATÜB'ün Türkiye'de 13 tane temsilciliği var. Dünya çapında 9 temsilciliğimiz var. Kuruluş amacımız 1944 yılında Ahıska'da Ahıska Türklerine bir insanlık suçu, insanlık dramı yaşatılmıştı. 120 bine yakın insan anavatanları Ahıska'dan sürgün edilmişler. Kuruluş amaçlarımızdan birincisi Ahıska topraklarına geri dönüş mücadelesi vermek. İkincisi Dünyanın 9 bölgesinde yaşayan Ahıska Türkler'inin sorunlarını gündeme taşımak ve Türkiye'de bu sorunların çözülmesi için çalışmalar yürütmek. Üçüncüsü de Türkiye'de 1992 yılında çıkan göç ve iskan kanununa göre 180 bine yakın Ahıska Türkü'nün bir kısmı iskanlı bir kısmı iskansız göç etti. İskanlı göç edenlerden şuanda 218 aile Ahlat'a yerleşmiştir. Bu ailelerin bir kısmı da Elazığ'dadır şuanda. İkinci etap çalışmalar başladı. İnşallah en kısa zamanda onlarda gelecekler" dedi.

"Ahıska Türklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı"

DATÜB Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim Agara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Ahıska Türkler'inin sorunlarının yüzde 90'nının çözüldüğü belirtti. Agara, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak bizim burada olmamızın sebebi Malazgirt Zaferi'nin 953'ncü yıldönümü etkinliklerinde olmak. Biz burada kendi çadırımızı açarak Ahıska Türklerini ve Ahıska'yı yerel halk ve Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Bu amaçla çadırımızı açtık gelen misafirlere, çadırımızı ziyaret edenlere milli yiyecek ve içeceklerimizi ikram ediyoruz. Ahıska Sürgünü'nün yer aldığı fotoğraflar, broşürler ve gazetelerimiz ile canlı yayınlarla Ahıska Türklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Ahıska Türkleri son yüz yılda 3 defa sürgün ve soykırıma uğramış Türk toplumudur. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu göçler sona erer ve Ahıska Türkleri kendi ana vatanlarına Türkiye'ye kavuşurlar diye umut ediyorum" diye konuştu.