Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Saz Eserleri Beste yarışması ödül töreni düzenlendi

İSTANBUL - Fatih Belediyesi, Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Saz Eserleri Beste Yarışması Ödül Töreni düzenledi. Törende dereceye giren bestekarların eserleri solistler tarafından seslendirildi.

Türk musikisinin Fatihli iki büyük ismi Dede Efendi ile Tanburi Cemil Bey'in hatıralarına saygı amacıyla Fatih Belediyesi tarafından beste yarışması düzenlendi. Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Bestekar ve Musiki sanatçıları Birol yayla, Fatih Salgar, Fikret Karakaya, Hasan Esen, Mehmet Güntekin, Özata Ayan ve çok sayıda musiki sever katıldı.

Programda keman, kemençe, kanun, ud, viyolonsel, ney, tanbur ve ritim enstrümanlarını çalan sanatçılar, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Güntekin liderliğinde bir araya geldi. Türk musikisinin büyük isimleri Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey'in anısına düzenlenen bu etkinlikte dereceye giren bestekarların eserleri solistler Canan Sezgin Geylan, İbrahim Suat Erbay ve Aybige Demir Okan tarafından seslendirildi. Saz eserleri ise Taner Sayacıoğlu, Lütfiye Özer, Ege Yıldız, Şükrü Özoğuz, Volkan Ertem, Murat Bağdatlı, Hüseyin Özkılıç ve Mert Nar'dan oluşan topluluk tarafından icra edildi.

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, " Fatih, bizim kültür değerlerimiz açısından, medeniyetimiz açısından eşsiz bir yer dolayısıyla zaman zaman söylüyorum. Başka ilçede olsam belki bazı işlerle uğraşmam. Fatih'te belediye başkanı olduğum için ben ya da bir başkası kim olursa olsun bu işlerle uğraşmak zorundadır. Yaptığımız işin nasıl halkın günlük beklentileri var tabi ki önemli sorunları da var. Onlarla nasıl uğraşıyorsak, Fatih bizim ruh kökümüz açısından medeniyet değerlerimiz açısından onların neşvünema ettiği yer burası, onların adına hep gelecek nesillere duyurmak adına hem de bu sanatın yeni nesiller tarafından da bilinmesi icra edilmesi, teşvik edilmesi açısından bir yarışma düzenleyebilir miyiz bunun hakikaten çok zor olacağını, ne kadar ilgi göstereceğini, ne kadar ilgi duyulacağını bilmiyorduk. Bu yarışmayı inşallah klasik hale getiririz. Gittikçe gelişir. Yeni nesilden bu konuda çalışan arkadaşlarımıza da bu yarışmalar çoğalınca mutlaka onlar içinde bir teşvik haline döner umudundayım" dedi.

Program Ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.