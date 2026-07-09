Dede Korkut sempozyumunda ikinci gün oturumları gerçekleştirildi

30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında gerçekleştirilen 'Avrasya Kültür Coğrafyasında Dede Korkut: Ortak Bellek ve Ortak Gelecek Sempozyumu' ikinci gün oturumlarıyla devam etti.

Belediye, valilik ve üniversite iş birliğinde düzenlenen sempozyum, ilk gün gerçekleştirilen açılış programının ardından ikinci gününde akademik oturumlarla sürdü. Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde bulunan Bamsı Beyrek, Deli Dumrul ve Salur Kazan salonlarında eş zamanlı düzenlenen oturumlarda, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden katılan akademisyenler bildirilerini sundu.

Akademisyenler, Dede Korkut'u tarih, kültür, edebiyat, dil, folklor, sosyoloji ve eğitim gibi farklı disiplinler çerçevesinde ele alırken, Dede Korkut anlatılarının Türk dünyasındaki yeri, ortak kültürel hafızaya katkısı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İkinci gün oturumlarını Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile akademisyenler takip etti.

3 gün süren sempozyum, bugün gerçekleştirilecek son gün oturumlarının ardından tamamlanacak. - BAYBURT