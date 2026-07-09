Dede Korkut sempozyumunda ikinci gün oturumları gerçekleştirildi - Son Dakika
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Dede Korkut sempozyumunda ikinci gün oturumları gerçekleştirildi

Dede Korkut sempozyumunda ikinci gün oturumları gerçekleştirildi
09.07.2026 14:28  Güncelleme: 14:29
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30. Uluslararası Dede Korkut Şölenleri kapsamında düzenlenen sempozyumun ikinci gününde, yerli ve yabancı akademisyenler Dede Korkut'u farklı disiplinlerle ele aldı.

30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında gerçekleştirilen 'Avrasya Kültür Coğrafyasında Dede Korkut: Ortak Bellek ve Ortak Gelecek Sempozyumu' ikinci gün oturumlarıyla devam etti.

Belediye, valilik ve üniversite iş birliğinde düzenlenen sempozyum, ilk gün gerçekleştirilen açılış programının ardından ikinci gününde akademik oturumlarla sürdü. Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde bulunan Bamsı Beyrek, Deli Dumrul ve Salur Kazan salonlarında eş zamanlı düzenlenen oturumlarda, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden katılan akademisyenler bildirilerini sundu.

Akademisyenler, Dede Korkut'u tarih, kültür, edebiyat, dil, folklor, sosyoloji ve eğitim gibi farklı disiplinler çerçevesinde ele alırken, Dede Korkut anlatılarının Türk dünyasındaki yeri, ortak kültürel hafızaya katkısı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İkinci gün oturumlarını Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile akademisyenler takip etti.

3 gün süren sempozyum, bugün gerçekleştirilecek son gün oturumlarının ardından tamamlanacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dede Korkut sempozyumunda ikinci gün oturumları gerçekleştirildi - Son Dakika

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