Bir asra yaklaşan geleneği sürdürme kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir asra yaklaşan geleneği sürdürme kararı aldı

Bir asra yaklaşan geleneği sürdürme kararı aldı
24.06.2026 11:11  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Han ilçesinde Selami Böle, dedesinden babasına kalan ve 1940 yılına dayanan mahalle bakkallığı geleneğini 3. nesil olarak devam ettirme kararı aldı. Babalar Günü'nde açılışı yapılan bakkalın ruhsatını Belediye Başkanı verdi.

Eskişehir'in Han ilçesinde yaşayan Selami Böle, ailesinin bir asra yaklaşan ve dedesinden babasına gelen Gökçekuyu'daki mahalle bakkallığı geleneği devam ettirme kararı aldı ve İş yeri açma, çalışma ruhsatını bizzat Han Belediye Başkanı Bekir Beceli'nin elinden aldı.

Böle ailesinin 1940 yılından önceye dayanan bakkallık geleneğini, 3'ncü nesil olarak Selami Böle sürdürme kararı aldı. Selami Böle, çok uzun yıllardır köy bakkallığı yaparak mahalle kültürünün simgesi haline gelen babası merhum Ferudun Böle'nin mirası yaşatacağını anlattı. Babasını bir süre önce kaybettiğini anlatan Selami Böle, "Babam, 1940 yılında mahalle bakkallığını dedemden devralmış. Ondan çok daha önce Gökçekuyu mahallesinde ilk bakkal dükkanını bizim ailemiz, dedem kurmuş. Babam rahmete gidince bir süre kapalı kalan bakkal dükkanını emekli olunca 5 yıl aradan geçtikten sonra ben açıp bu geleneği sürdürme kararı aldım. Dede, baba mesleğini gururla devam ettirmek adına belediyemize ruhsat başvurusunu bulundum. Gerekli belgeleri alarak emektar bakkalımızı Babalar Günü'nde açarak yeniden mahallemize kazandırdığım için çok mutluyum. Bu anlamlı açılışı bir Babalar Günü'nde yapmam benim için tarif edilemez bir gurur. 'Sen rahat uyu babam, dürüst esnaflık mirası açtığın yolda devam ediyor. Mekanın cennet olsun. Tüm hemşehrilerimizi ve dostlarımızı yeni dükkanımıza bekleriz. Umarım benden sonra çocuklarım bu geleneği yaşatır ve Gökçekuyu bakkalımız daha uzun yıllar açık kalır" dedi.

"Esnaf kültürünün yaşatılması bizler için çok kıymetli"

İş yeri açma ve çalışma ruhsatını Selami Böle'ye bizzat takdim eden Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ise, "Geçmişimizin izlerini taşıyan bu değerli esnaf kültürünün yaşatılması bizler için çok kıymetli. Selami kardeşimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Babalar Günü, Eskişehir, Kültür, Yaşam, Han, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bir asra yaklaşan geleneği sürdürme kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:15:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Bir asra yaklaşan geleneği sürdürme kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.