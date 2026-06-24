Bir asra yaklaşan geleneği sürdürme kararı aldı

Eskişehir'in Han ilçesinde yaşayan Selami Böle, ailesinin bir asra yaklaşan ve dedesinden babasına gelen Gökçekuyu'daki mahalle bakkallığı geleneği devam ettirme kararı aldı ve İş yeri açma, çalışma ruhsatını bizzat Han Belediye Başkanı Bekir Beceli'nin elinden aldı.

Böle ailesinin 1940 yılından önceye dayanan bakkallık geleneğini, 3'ncü nesil olarak Selami Böle sürdürme kararı aldı. Selami Böle, çok uzun yıllardır köy bakkallığı yaparak mahalle kültürünün simgesi haline gelen babası merhum Ferudun Böle'nin mirası yaşatacağını anlattı. Babasını bir süre önce kaybettiğini anlatan Selami Böle, "Babam, 1940 yılında mahalle bakkallığını dedemden devralmış. Ondan çok daha önce Gökçekuyu mahallesinde ilk bakkal dükkanını bizim ailemiz, dedem kurmuş. Babam rahmete gidince bir süre kapalı kalan bakkal dükkanını emekli olunca 5 yıl aradan geçtikten sonra ben açıp bu geleneği sürdürme kararı aldım. Dede, baba mesleğini gururla devam ettirmek adına belediyemize ruhsat başvurusunu bulundum. Gerekli belgeleri alarak emektar bakkalımızı Babalar Günü'nde açarak yeniden mahallemize kazandırdığım için çok mutluyum. Bu anlamlı açılışı bir Babalar Günü'nde yapmam benim için tarif edilemez bir gurur. 'Sen rahat uyu babam, dürüst esnaflık mirası açtığın yolda devam ediyor. Mekanın cennet olsun. Tüm hemşehrilerimizi ve dostlarımızı yeni dükkanımıza bekleriz. Umarım benden sonra çocuklarım bu geleneği yaşatır ve Gökçekuyu bakkalımız daha uzun yıllar açık kalır" dedi.

"Esnaf kültürünün yaşatılması bizler için çok kıymetli"

İş yeri açma ve çalışma ruhsatını Selami Böle'ye bizzat takdim eden Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ise, "Geçmişimizin izlerini taşıyan bu değerli esnaf kültürünün yaşatılması bizler için çok kıymetli. Selami kardeşimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR