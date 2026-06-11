Demet Akalın Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde coşturdu - Son Dakika
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Demet Akalın Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde coşturdu

Demet Akalın Trabzon Kültür Yolu Festivali\'nde coşturdu
11.06.2026 23:43
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Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde şarkıcı Demet Akalın, sevenleriyle buluştu.

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde şarkıcı Demet Akalın, sevenleriyle buluştu.

Papara Park otopark alanında organize edilen konserde sahne alan Demet Akalın, "Yerinde Dur", "Kulüp" ve "Türkan" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Sahneye bordo-mavi renkli kıyafetle çıkan Akalın, Karadeniz müziğinden de bazı şarkılar seslendirerek konser alanını dolduran hayranlarını doyasıya eğlendirdi.

Askeri bando festival kapsamında konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando ekibi de konser verdi.

Ortahisar İlçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Alanı'nda konser veren bando ekibi, Binbaşı Onur Arınç Duran yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.

Konseri izleyenler, zaman zaman marşlara eşlik etti.

Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 14 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Demet Akalın Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde coşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülname Aydın Gülname Aydın:
    demet akalın güzel şarkılar söyledi çok da fena değil 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Yılmaz Ayşe Yılmaz:
    demet akalın konseri güzel olmuş anlaşılan ama festival organizasyonunda her zaman bazı aksaklıklar yaşanıyor merak ediyorum bu sefer hazırlıklar nasıl yapıldı geri dönüşleri meydana çıkmadığını görmek iyi oldu yine de böyle kültür etkinlikleri devam etmeli 0 0 Yanıtla
  • Mürşit Alptekin Mürşit Alptekin:
    aileler için güzel bir ortam oluşturmuşlar trabzonda böyle etkinlikler yapılması çok iyi 0 0 Yanıtla
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