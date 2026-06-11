Demet Akalın Trabzon Kültür Yolu Festivali\'nde coşturdu

Ayşe Yılmaz:

demet akalın konseri güzel olmuş anlaşılan ama festival organizasyonunda her zaman bazı aksaklıklar yaşanıyor merak ediyorum bu sefer hazırlıklar nasıl yapıldı geri dönüşleri meydana çıkmadığını görmek iyi oldu yine de böyle kültür etkinlikleri devam etmeli