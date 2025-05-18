Demir Çağ Eserleri Erzurum'da Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Demir Çağ Eserleri Erzurum'da Sergilendi

Erzurum Müzesi'nde, 3 bin yıl öncesine ait 144 eser ilk kez sergilendi. Sergi Temmuz'a kadar açık.

18.05.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"3 Bin yıl Önce: Demir Çağ'da Erzurum" görücüye çıktı

Binlerce yıl öncesine şahitlik eden 144 adet eser Erzurum Müzesi'nde ilk kez sergileniyor

ERZURUM - Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 19 Şubat 2025 tarihinde tanıtımını gerçekleştirdiği "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve Erzurum Müzesi ev sahipliğinde hayata geçirilen "3 Bin yıl Önce: Demir Çağ'da Erzurum" sergisinin açılışı yapıldı.

144 eserden oluşan "3 Bin yıl Önce: Demir Çağ'da Erzurum" sergisinde 3 bin yıl önce bölge insanının yaşamına tanıklık eden eserler sergileniyor. Serginin açılışına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Müze Müdür Hüsnü Genç, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve davetliler katıldı. Sergi Temmuz ayına kadar Erzurum Müzesi'nde davetlilere açık olacak.

"Geçmişi bilmeyen, geleceğini inşa edemez"

Açılışta konuşan Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, zengin bir tarihe ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'da çeşitli yollarla elde edilen ve müze envanterine konulan muazzam eserlerin "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" çerçevesinde Erzurum Müzesi'nde ziyarete açılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Erzurum gibi tarihi zenginliğiyle ön plana çıkan bir şehirde, müzelerin önemi çok daha büyüktür. Anadolu'nun bu kadim şehrinde binlerce yılın izini taşıyan eserler, müzelerimiz sayesinde gün yüzüne çıkmakta ve koruma altına alınmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, müzelerimizi yalnızca birer sergi alanı değil, aynı zamanda eğitim, araştırma ve toplumsal bilinçlenme merkezleri olarak görüyoruz. Bu anlayışla, hem mevcut müzelerimizin daha işlevsel hale getirilmesi hem de yeni müze projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi Projesi kapsamında yer alan "3 Bin Yıl Öncesinde Demir Çağında Erzurum " sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Unutmayalım ki, Geçmişi bilmeyen, geleceğini inşa edemez. Gelin, birlikte geçmişi keşfedelim, geleceği birlikte kuralım" şeklinde konuştu.

3 bin yıl önceki yaşamın özeti gibi

Dağlık ve bir o kadar da zorlu coğrafyası ile Anadolu'nun çatısı ünvanını alan bölgede, binlerce yıldır bu yüksek yaylalarda pek çok kadim kültüre ev sahipliği yaparken, bu toprakların insanı da doğada elde edebildiği her maddeyi alete ve eşyaya dönüştürebildiğini vurgulayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar, "Bugün, Erzurum müzemizin depolarından seçilen ve restorasyonları yapılarak ilk kez sergilenen 144 adet eserden oluşan bu koleksiyon, 3 bin yıl önce bölge insanının yaşam mücadelesini kolaylaştıran ve dahası hayatına estetik katan tüm unsurları bir arada görmemizi sağlamaktadır. 3 bin yıl önce bölgedeki beyliklerin, merkezi bir imparatorluğa dönüştüğü, uygarlıkların kurulup yıkıldığı, zaman zaman şiddet ve savaşların hüküm sürdüğü tarih süreci içerisinde gezerken; taşı toprağı şekillendirip ekmeğini yapan, tükettiği hayvanın kemiğinden delici alet üretip bu aletle derisinden kıyafetini diken insanoğlunun hayat serüvenine eşlik edeceksiniz. Sürecin insanoğlunun hayatına kattığı teknolojik gelişimleri, ustaca biçimlendirdiği madeni eserlerde ve silahlarda izlerken, 3 Bin yıl önce dahi gününü güzelleştirmek için bakım ve estetik unsurlarını da hayatına nasıl dahil ettiğini izleyeceksiniz. Velhasıl, insana dair her şeyi hissedeceğimiz bu sergi, sanatın ve estetiğin kültürel kodlar ile günümüze nasıl yansıdığını göstermesi bakımından ayrıca anlamlıdır" dedi.

Konuşmalardan sonra "3 Bin yıl Önce: Demir Çağ'da Erzurum" sergisinin açılışı yapıldı. Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, eserlerle ilgili davetlilere bilgi verdi.

Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Sanat, Erzurum, Turizm, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Demir Çağ Eserleri Erzurum'da Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para

16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
15:54
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
14:24
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
09:41
Bakan Ersoy, Manisa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi
Bakan Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi
09:39
ABD’de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
ABD'de 11 mahkum cezaevinden kaçtı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 17:11:45. #7.11#
SON DAKİKA: Demir Çağ Eserleri Erzurum'da Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.