Demirci\'de Geleneksel Bayramlaşma Coşkusu

28.05.2026 14:39  Güncelleme: 14:40
Manisa Demirci'de geleneksel bayramlaşma programı, protokol ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kaymakam ve Başkan, vatandaşlarla tokalaşıp çocuklara oyuncak dağıttı; ardından emniyet, jandarma, hastane, şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazan ve kurban bayramlarında geleneksel olarak düzenlenen halkla bayramlaşma programı, bu yıl da ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.

Demirci Belediyesi hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma merasimine; Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşmaya katılan minikleri de unutmayan Kaymakam Bayram ve Başkan Kara çocuklara oyuncak hediye ederken, belediye ekipleri tarafından da çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Görev başındaki personel ve hastalar ziyaret edildi

Belediye hizmet binasındaki programın ardından protokol üyeleri saha ziyaretlerine çıktı. Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, bayramda da ilçenin huzur ve güvenliği için mesai başında olan personelin bayramını tebrik etti.

Protokolün bir sonraki durağı ise Demirci Devlet Hastanesi oldu. Hastanede görev yapan sağlık çalışanları ile tedavi gören hastaları odalarında ziyaret eden Kaymakam Bayram ve Başkan Kara, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri gazilere vefa ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit aileleri ve gaziler de evlerinde ziyaret edildi. Kaymakam Bayram ve Başkan Kara, Sofular Mahallesi'nde Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Kamil Aydemir'i, Akıncılar Mahallesi'nde Şehit Şerif Ali Kahraman'ın ailesini ve Beyazıt Mahallesi'nde Şehit Yusuf Eryiğit'in ailesini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde şehitlerin ruhuna dualar okunurken, ailelerin bayram sevinçlerine ortak olundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

