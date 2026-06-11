Manisa\'da çocukların uçurtma şenliği neşesi

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "Uçurtma ve Çocuk Oyunları Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel oyunlarla doyasıya eğlenen çocukların heyecanına protokol üyeleri de ortak olurken, Demirci Akıncıları Anıtı'nın semaları uçurtmalarla kaplandı.

İlçede çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşmasını sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir "Uçurtma ve Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Demirci Kaymakamlığı koordinasyonunda; Demirci Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Hizmet Merkezi (SHM), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı paydaşlığında hayata geçirilen dev organizasyon, Demirci Belediyesi Sarıçayır Milli Bilinç Kamp Merkezinde yapıldı.

Sarıçayır Mesire Alanı'nın eşsiz doğasında düzenlenen programa Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilgili kurum amirleri, gönüllü gençler ve çok sayıda çocuk katıldı.

Programda çocuklara hitaben samimi birer konuşma yapan Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, çocukların mutluluğunun ve sağlıklı gelişiminin toplum için taşıdığı hayati öneme vurgu yaptı. Protokol konuşmalarının ardından şenliğe katılan tüm çocuklara yemek ikramında bulunuldu.

Gönüllü gençlerin ağabeylik ve ablalık yaptığı şenlikte, geleneksel ve sportif oyunlarla çocuklar adeta zamanı unuttu. Eğlenceli yarışmaların ardından, tarihi Demirci Akıncıları Anıtı'nın da gölgesinde yer alan Sarıçayır Mevkii'nde gökyüzü adeta görsel bir şölene dönüştü. Çocukların gökyüzüne saldığı rengarenk uçurtmalar hayranlık uyandırdı.

Etkinlik boyunca miniklerle yakından ilgilenen, onlarla sıcak sohbetler edip birlikte uçurtma uçuran Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara çocukların coşkusunu ve neşesini paylaştılar.

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en üst seviyede hissedildiği şenlik, çocukların yüzlerindeki tebessümle ölümsüzleşen hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - MANİSA