Demirözü Barajı tekne turları ve kamp alanlarıyla turizme katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Demirözü Barajı tekne turları ve kamp alanlarıyla turizme katkı sağlıyor

12.06.2022 13:36
Demirözü Barajı tekne turları ve kamp alanlarıyla turizme katkı sağlıyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması için yapılan ve son yıllarda turizme de katkı sağlayan Demirözü Barajı, doğası, kamp alanları ve tesisleriyle yeni sezonda tatilcileri ağırlamaya başladı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması için yapılan ve son yıllarda turizme de katkı sağlayan Demirözü Barajı, doğası, kamp alanları ve tesisleriyle yeni sezonda tatilcileri ağırlamaya başladı.

Halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı yörede, göçe de çare olması düşüncesiyle DSİ tarafından Lori Çayı üzerinde inşa edilen Demirözü Barajı, tarımsal alandaki katkısının yanında ilçe belediyesinin girişimleriyle turizm amaçlı faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Demirözü Barajı'na gelen ziyaretçiler, tekne turlarına katılıyor, kamp alanları ve sosyal tesislerde hoşça vakit geçiriyor.

Bölgedeki aktiviteleri artırmak amacıyla bu yıl baraj üzerinde zipline parkuru da kuruldu. Yaklaşık 450 metrelik parkur, yerden 20 metre yüksekliğindeki kuleler üzerinde oluşturuldu. 12 metre yüksekliğindeki dev salıncak ise ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşatıyor.

Temiz hava ve sessiz bir ortamda baraj manzarası eşliğinde doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler, belediyeye ait bungalov evlerde ya da kamp alanlarında çadır kurarak konaklayabiliyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Yakupabdal Tabiat Parkı ve Satala Antik Kenti'nin de baraj güzergahında bulunması dolayısıyla bölge ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Burada bütün hizmet belediye tarafından karşılanıyor"

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, 2015 yılında su tutmaya başlayan Demirözü Barajı'nda çeşitli turizm aktiviteleri yaptıklarını söyledi.

Gürer, ilk olarak 2017 yılında barajda tekne turları düzenlemeye başladıklarını belirterek, sonrasında ise mesire alanı oluşturduklarını ifade etti.

Baraj çevresindeki konaklama alanlarını da bir süre önce hizmete aldıklarını anlatan Gürer, kurdukları dev salıncak ve zipline parkuruyla da baraj çevresini bir cazibe merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

Gürer, baraj sayesinde çok sayıda turistin bölgeye geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turistler burada pikniğini, konaklamasını yapıyor. Hemen yanı başımızda bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde de nostalji yaşayıp memleketine dönüyor. Burada bütün hizmet belediye tarafından karşılanıyor. 3 bin nüfuslu bir ilçeye her yıl 100 binin üzerinde turist geliyor. Sulama için yapılmış olan barajda bunun yapılmış olması bizler için büyük bir nimet."

Ziyaretçilerden Fevzi Arslan, Bayburt'ta böyle bir yer olmasına sevindiğini belirterek, "Burada piknik alanları, zipline, salıncak, tekne turu ve gondollar var. Küçük bir yer olmasına rağmen çok fazla yapabileceğimiz etkinlik var." dedi.

Üç yıldır kentte bulunduğunu dile getiren üniversite öğrencisi Abdullah Korkutan ise ilk kez geldiği barajın doğasına hayran kaldığını ifade etti.

Korkutan, baraj bölgesinde havanın, kent merkezine göre daha serin olduğunu, burada arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini anlattı.

YORUMLAR
500
Çeyrek asrı aşkın ekilmeyen tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak Çeyrek asrı aşkın ekilmeyen tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak Bahar şenliğinde liseliler doyasıya eğlendi Bahar şenliğinde liseliler doyasıya eğlendi
Kaynak: AA

Demirözü, Bayburt, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Demirözü Barajı tekne turları ve kamp alanlarıyla turizme katkı sağlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:34 Yıllar geçti ama Venezuela halkı unutmadı! Darbe girişiminde bulunan muhalif lider Guaido gittiği restorandan yaka paça kovuldu
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 13:46:20. #1.13#
SON DAKİKA: Demirözü Barajı tekne turları ve kamp alanlarıyla turizme katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement