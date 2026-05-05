Denizli Büyükşehir 38. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali başlıyor
05.05.2026 10:45  Güncelleme: 10:46
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ve dünyanın en köklü sanat geleneklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 38. kez perdelerini açacak olan Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, 9-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında şehri dev bir sahneye dönüştürecek. Amatör ruhun heyecanını profesyonel bir vizyonla buluşturan festival, dokuz gün boyunca sanatı sokaklara taşıyacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan festival kapsamında, 4 ayrı ülkeden gelecek olan yabancı gruplar ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan tiyatro toplulukları ağırlanacak. Organizasyon, bu yıl uluslararası boyutta görkemli bir katılıma sahne olacak. Toplam 28 tiyatro topluluğunun Denizli'de sanatseverlerle buluşacağı festivalde, 300'e yakın tiyatro sanatçısı performanslarını sergileyecek. Şehir genelinde 30 farklı gösteri ve halka açık tiyatro atölyeleri düzenlenecek.

Final sahnesinde 'Hamlet' olacak

38. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Valiliği önünden Delikliçınar Meydanı'na yapılacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Kortejin ardından Karabağlar Belediyesi Kent Tiyatrosu Çağdaş Sirk Sanatları Atölyesi sanatseverleri bir araya getirecek. Festivalin açılış perdesi, aynı gün saat 20.00'de DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu sezona damga vuran "Sığıntılar" adlı oyunuyla aralanacak. Sanat dolu dokuz günün ardından büyük final, Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun özgün yorumuyla sahneleyeceği dünya klasiği "Hamlet" ile yapılacak.

Sanat ilçelere yayılıyor: Tavas, Acıpayam ve Sarayköy'de tiyatro coşkusu

Festival bu yıl sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmayarak sanatı Denizli'nin geneline yayıyor. Merkezefendi Kültür Merkezi Sahnesi ana duraklardan biri olurken; Tavas, Acıpayam ve Sarayköy ilçelerimizde gerçekleştirilecek 5 özel gösterim ile tiyatro heyecanı ilçelerdeki vatandaşlarımızla buluşturulacak. Oyunlar sahnelerin yanı sıra meydanlarda ve caddelerde sergilenerek hayatın her alanına dokunacak. Tiyatro tutkunları, dokuz günlük festival programı ve izlemek istedikleri oyunların e-biletlerine https://ebilet.denizli.bel.tr/ adresinden online olarak ulaşabiliyor.

Başkan Çavuşoğlu'ndan festivale davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm tiyatroseverleri bu sanat dolu festivale davet ederek, "En köklü sanat organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu festival dostluğun, kardeşliğin ve amatör ruhun profesyonel bir birikimle harmanlandığı kültürel bir köprüdür. Şehrimizin her köşe başında bir sahne, her sokakta bir hikaye bulacaksınız. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, tüm Denizlilileri 9-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz festivalimize katılmaya ve bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

