Denizli Büyükşehirin uluslararası karikatür heyecanı başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu yıl altıncısını düzenleyeceği Uluslararası Karikatür Yarışması için başvuruları almaya başladı. Her yıl geniş katılımla gerçekleştirilen yarışmanın 2026 teması "Futbol" olarak belirlendi.

Denizli'nin sanat kenti kimliğini güçlendirmek ve uluslararası kültürel etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, katılımcılar eserleriyle hem sporun evrensel dili olan futbolu hem de karikatür sanatının ifade gücünü bir araya getirecek. Farklı ülkelerden sanatçıların buluşmasına imkan sağlayan organizasyonun, kentin kültürel tanıtımına da katkı sunması hedefleniyor.

Yarışma takvimi ve ödüller açıklandı

Yarışma takvimine göre başvurular 7 Haziran 2026 Pazar günü sona erecek. Eserler, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü toplanacak jüri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 17 Haziran 2026 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak. Yarışmada dereceye giren katılımcılar için toplamda yüksek tutarlı ödüller belirlenirken, birinciye 100 bin TL, ikinciye 70 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL ödül verilecek. Ayrıca üç mansiyon ödülü kapsamında kişi başı 20 bin TL, 10-18 yaş altı kategorisinde dereceye giren iki katılımcıya kişi başı 10 bin TL ve "Gürbüz Doğan Ekşioğlu Özel Ödülü" kapsamında ise 30 bin TL takdim edilecek.

Seçici kurulda önemli isimler yer alıyor

Seçici kurulda karikatür ve mizah dünyasının önemli isimleri yer alırken, yarışmanın koordinatörlüğünü Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve karikatürist Mehmet Selçuk üstleniyor. Kurulda Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Ali Şur, Şevket Yalaz, Altan Özeskici, Savaş Ünlü, Aşkın Ayrancıoğlu ve Abdülkadir Uslu'nun yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ile Kültür ve Sanat Şube Müdürü Arif Duru da yer alıyor. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru süreci Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. - DENİZLİ