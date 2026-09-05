Denizli Çal\'da festivalde Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram\'ın görüntüleriyle duygulandı

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası 29. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali, temsili bağbozumu ve traktörlerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin ilk gününde sahne alan Türkü Akbayram, iki yıl önce aynı festivalde konser veren babası Edip Akbayram'ın görüntülerinin ekrana yansıtılmasıyla duygusal anlar yaşadı.

Çal'da üzüm üreticilerinin hasat dönemini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan 2. Uluslararası 29. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali başladı.Festivalin ilk gününde düzenlenen temsili bağbozumu töreninin ardından traktörlerin de yer aldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.Festival programı kapsamında akşam saatlerinde ise sanatçı Türkü Akbayram sahne aldı. Sevilen eserlerini seslendiren Akbayram, konser sırasında duygusal bir sürprizle karşılaştı.Usta sanatçı Edip Akbayram'ın iki yıl önce Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali'nde verdiği konserden görüntüler, kızı Türkü Akbayram'ın sahne aldığı sırada ekrana yansıtıldı.Babasının aynı festivalde sahne aldığı görüntüleri izleyen Türkü Akbayram duygusal anlar yaşarken, izleyiciler de Edip Akbayram'ı alkışlarla andı. Edip Akbayram'ın iki yıl önce festival kapsamında Çal'da sahne almasının ardından kızı Türkü Akbayram'ın da aynı etkinlikte sahneye çıkması, geceye anlamlı bir anı bıraktı.

Usta sanatçıyı unutmadık unutmayacağız

Belediye Başkanı Ahmet Hakan, 2 yıl önce Edip Akbayram ile birlikte sahnede çekildikleri fotoğraf tablosunu hediye etti. Başkan Hakan,

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Bizim için Duygu dolu bir an Edip babayı buraya davet ettiğimizde çok güzel muhteşem bir konser olmuştu.Anilarimiz vardı. Ben öğrenciyken Avonoz'da tanışmıştık ordan bu güne kadar gelen bir anımız var. Bazi insanlar doğar büyür fakat edip abimiz ölümsüzdür. Büyük bir ustaydı kalbimizde yasayacak edip abiyi sonsuza kadar yaşatacağımıza söz veriyorum dedi.Türkü Akbayram ise teşekkür ederek babasının Aldırma Gönül ve eskiye dünyaya hükümdar olmaz parçalarını söyledi.