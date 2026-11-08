Denizli Çameli'de kadınlar Elmalı kilimlerini 25-30 günde dokuyor - Son Dakika
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Denizli Çameli'de kadınlar Elmalı kilimlerini 25-30 günde dokuyor

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Denizli Çameli\'de kadınlar Elmalı kilimlerini 25-30 günde dokuyor
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Denizli Çameli\'de kadınlar Elmalı kilimlerini 25-30 günde dokuyor
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Denizli Çameli'deki atölyede coğrafi işaretli Elmalı kilimleri doğal kök boyalı iplerle dokunuyor. Kadınlara istihdam sağlayan atölyede ürün 25-30 günde tamamlanıyor; usta öğretici gençleri asırlık Yörük zanaatına sahip çıkmaya çağırıyor.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde, Çameli Belediyesi Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi çatısı altında unutulmaya yüz tutan asırlık Yörük zanaatı yaşatılmaya çalışılıyor. Coğrafi işaretli modellerin tamamen doğal kök boyalı iplerle ilmek ilmek işlendiği atölyede üretim sürerken, Usta Öğretici Firdevs Eriş genç kuşağın bu geleneksel mesleğe ilgi göstermemesinden dert yanarak miras kalan değerlere sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Çameli Belediyesi, Kaymakamlık ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Elmalı Mahallesi'nde kurulan atölye, hem kadın istihdamına katkı sağlıyor hem de bölgenin köklü kültürünü geleceğe taşıyor. Geleneksel yöntemlerle elde edilen kök boyalı yün iplerin kullanıldığı atölyede dokunan kilim ve bezler, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Genç nesillere geçmişe ve değerlere sahip çıkın çağrısı

Atölyedeki üretim süreci ve geleneksel dokumacılığın karşı karşıya kaldığı zorluklar hakkında bilgi veren Usta Öğretici Firdevs Eriş, yeni neslin unutulmaya yüz tutan bu mesleğe mesafeli durduğuna dikkat çekti. Gençlerin bu kültürel mirasa sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Eriş, "Unutulmaya yüz tutmuş kilimlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Coğrafi işaretini aldığımız modellerimizi dokuyoruz. Tamamen kök boya. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan dokumaları, kilimleri ve bez dokumaları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Burada dokuma yapan birçok kadın arkadaşımız var. Ancak gençlerimizden de unutulmaya yüz tutmuş bu mesleğe, geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir ürün tam 30 günde ilmek ilmek dokunuyor

Doğal kök boya ile yapılan dokuma işleminin büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini belirten Eriş, bölgenin turizm potansiyelinin ürünlerin tanıtımına katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Turizm olan bir bölgedeyiz ve gelen çok misafirimiz oluyor. Yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kök boya dokuması çok zor bir zanaat. Bir ürünü aşağı yukarı 25 ile 30 gün arasında çıkartıyoruz. Tek tek, ilmek ilmek dokunuyor. Tüm zorluklarına rağmen bu kültürü yaşatmak için üretmeye devam ediyoruz."

Atölyede kadınların binbir emekle ürettiği coğrafi işaretli Elmalı kilimleri, hem iç pazarda hem de bölgeyi ziyaret eden turistler aracılığıyla yurt dışında tanıtılmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDenizliÇameliYaşamSon Dakika

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