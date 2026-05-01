Denizli'de 1 Mayıs'ta binlerce kişi meydanlardan yürüdü - Son Dakika
Denizli'de 1 Mayıs'ta binlerce kişi meydanlardan yürüdü

Denizli\'de 1 Mayıs\'ta binlerce kişi meydanlardan yürüdü
01.05.2026 13:25  Güncelleme: 13:27
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Denizli'de yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Denizli'de yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde kutlandı. Çınar Meydanı'nda toplanan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar, sloganlar ve marşlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Denizli'de büyük bir coşku ve geniş katılımla kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kutlamaların yapılacağı alana yürümek üzere toplandı. Çınar Meydanı'nı dolduran kalabalık, sloganlar ve marşlar eşliğinde İstiklal Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, emekçilerin hak talepleri, birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Bu yılki kutlamalara Denizli protokolü de yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün en ön sıralarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe belediye başkanları ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları yer aldı. Belediye başkanları, yürüyüş boyunca vatandaşları selamlayarak 1 Mayıs'ın barış, kardeşlik ve dayanışma içerisinde kutlanması gerektiği mesajını verdi.

Öte yandan yürüyüş güzergahı olan İstiklal Caddesi araç trafiğine kapatılırken, emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Geniş katılımlı kortej, kutlama alanına ulaşmasının ardından basın açıklamaları ve çeşitli etkinliklerle program devam etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de 1 Mayıs'ta binlerce kişi meydanlardan yürüdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Denizli'de 1 Mayıs'ta binlerce kişi meydanlardan yürüdü - Son Dakika
