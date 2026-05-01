Denizli\'de 1 Mayıs\'ta binlerce kişi meydanlardan yürüdü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Denizli'de büyük bir coşku ve geniş katılımla kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kutlamaların yapılacağı alana yürümek üzere toplandı. Çınar Meydanı'nı dolduran kalabalık, sloganlar ve marşlar eşliğinde İstiklal Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, emekçilerin hak talepleri, birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Bu yılki kutlamalara Denizli protokolü de yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün en ön sıralarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe belediye başkanları ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları yer aldı. Belediye başkanları, yürüyüş boyunca vatandaşları selamlayarak 1 Mayıs'ın barış, kardeşlik ve dayanışma içerisinde kutlanması gerektiği mesajını verdi.

Öte yandan yürüyüş güzergahı olan İstiklal Caddesi araç trafiğine kapatılırken, emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Geniş katılımlı kortej, kutlama alanına ulaşmasının ardından basın açıklamaları ve çeşitli etkinliklerle program devam etti. - DENİZLİ