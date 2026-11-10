Denizli'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıldönümü çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
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Denizli'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıldönümü çelenk sunumuyla başladı

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Denizli\'de Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 88. yıldönümü çelenk sunumuyla başladı
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Denizli'de Atatürk'ün 88. yıldönümü ve 10 Kasım Anma Günü etkinlikleri, Pamukkale Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Protokol üyelerinin çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi.

Denizli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıldönümü etkinlikleri, protokol üyelerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Denizli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıldönümü ve 10 Kasım Atatürk'ü ANma Günü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Pamukkale Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtında gerçekleştirilen Törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, Denizli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Abdullah Karakoç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatPamukkale10 KasımDenizliGüncelTörenSon Dakika

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