Denizli\'de kültür ve gastronomi rüzgarı esti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 16:06  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Turizm Haftası Kültür ve Gastronomi Günleri', kentin kültürel mirasını ve gastronomi zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlendi. Etkinlikte çeşitli stantlar ve kültürel aktiviteler ile Denizli'nin zenginlikleri sergilendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Haftası kapsamında kentin köklü kültürel mirasını ve zengin gastronomi çeşitliliğini tanıtmak amacıyla düzenlenen "Turizm Haftası Kültür ve Gastronomi Günleri" Denizli'nin tüm renklerini aynı paydada buluşturdu.

Çamlık Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Çavuşoğlu, açılış konuşmasında Denizli'nin mutfak kültürü ve el sanatlarıyla da dünya markası olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

"Kültürel mirasımızı geleceğe taşıyoruz"

Başkan Çavuşoğlu, kentin turizm potansiyelini canlandırmak adına bu tür projelerin devam edeceğini belirterek, "Kentin turizm potansiyelini canlandırmayı ve yerel üreticilerimize destek sunmayı hedefliyoruz. Çamlık'ın eşsiz doğasında hayat bulan etkinliğimizde, Denizli'nin tüm renklerini bir araya getirdik. Hemşerilerimize kültür ve lezzet dolu, unutulmaz bir hafta sonu yaşatırken aynı zamanda kadim mirasımızı koruma kararlılığımızı da bir kez daha göstermiş olduk. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehrin kültür zenginliği bu etkinlikte buluştu

İki gün süren etkinlik boyunca Denizli'nin tüm ilçeleri, kendilerine özgü değerleri kurulan stantlarda sergiledi. Katılımcılar, Çal üzümü, Acıpayam Karahöyük ekmeği, Babadağ keşkeği, Tavas baklavası, Kale biberi, Serinhisar leblebisi gibi farklı lezzetleri tatma fırsatı buldu. Gastronomi sunumlarının yanı sıra dokuma ve çömlekçilik gibi kentin simge ürünleri büyük beğeni topladı. Halk dansları topluluklarının sergilediği performanslar katılımcılar tarafından ilgiyle izlenirken, protokol üyeleri katılım sağlayan tüm ilçelerin stantlarını ziyaret ederek yerel üreticilerle bir araya geldi.

Denizlililer kültür dolu bir yolculuğa çıktı

Etkinlik programında yer alan atölyeler ve workshoplar, geleneksel üretimin inceliklerini bugüne taşıdı. Ayakkabı yapımı, hasır halı dokuma, Buldan bezi dokuma gibi unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar da usta eller tarafından sergilendi. Her yaştan Denizlili vatandaşın ziyaret ettiği organizasyon, bu yönüyle geleneksel lezzetlerimizi ve zanaatları, çocuklar ve gençlerle buluşturdu. İlçelerden getirilen fotoğraflarla zenginleşen sergi kentin görsel hafızasını tazelerken, Çamlık'ın eşsiz doğasında Denizlililer kültür dolu bir yolculuğa çıktı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turizm Haftası, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Denizli, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:23:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.