Depremde hasar gören Zincirli Bedesten restore ediliyor

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Depremde hasar gören asırlık Zincirli Bedesten restore ediliyor

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve ziyarete kapatılan tarihi Zincirli Bedesten'de restore çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve korumasındaki kültürel miras eserlerinin ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'te, depremde hasar alan 32 tarihi yapının restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'te hasar alan 32 vakıf eserinin restorasyon çalışmaları kapsamında depremlerde hasar gören tarihi Zincirli Bedesten'de de çalışmalar devam ediyor.

İçinde cami, türbe, hamam, han, kastel, bedesten ve geleneksel yapıların bulunduğu vakıf eserlerinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen restorasyon çalışmaları titizlikle devam ederken birçok eserin çalışmalarında sona gelindi.

Darendeli Hüseyin Paşa tarafından 1718'de L biçiminde yaptırılan 300 yıllık tarihi Zincirli Bedesten'in aslına uygun olarak restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. İhale, sözleşme, yer teslimleri yapılıp rölöve projeleri ve zemin etütleri tamamlanan ve 2025 yılında ziyarete açılması hedeflenen tarihi Zincirli Bedesten'de ekipler hummalı çalışma yürütüyor. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, kurulduğu günden itibaren ticaret merkezi olan ve içinde 73 dükkanın yer aldığı tarihi Zincirli Bedesten'de restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Tarihi Zincirli Bedesten'in kentteki en önemli tarihi yapılardan birisi olduğunu söyleyen Bozkurt, bedestendeki çalışmaların 2025 yılının sonunda tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ildeki tarihi yapıların büyük bir kısmında orta ve ağır hasarın meydana geldiğini belirten Bozkurt, Gaziantepte de tarihi Zincirli Bedesten, Gaziantep Kalesi, kastel ve han gibi birçok camide hasarın oluştuğunu bildirdi.

Tarihi Zincirli Bedesten'in, Gaziantep'te bulunan iki bedesten biri olduğunu bildiren Bozkurt, "Tarihi Zincirli Bedestende toplan 73 tane kiracımız bulunmaktaydı. Deprem sonrası yerinde yaptığımız incelemelerde yapının temelinde, beden duvarlarında büyük ayrılmalar tespit edildi. Bu ayrılmalardan kaynaklı olarak ivedilikle bedestende tahliyeler yapıldı. Daha sonra ise tüm gerekli çalışmalar yapıldı. Akabinde de yapılacak statik güçlendirmelerle ilgili projelerin hazırlığın başlandı. Şu anda bu süreçler tamamlanmak üzere ve halihazırda yapının üzerinde bulunan ahpaş ve çatı kaplamaların tamamı söküldü" dedi.

Bozkurt, Tarihi Zincirli Bedesten'deki restore çalışmlarının tamamlanmasıyla 2025 yılının sonunda Gaziantep halkının hizmetine tekrar sunmayı hedeflediklerini belirtti.