Depremde üyelerini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Kilis'te konser - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremde üyelerini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Kilis'te konser

Hatay Medeniyetler Korosu, Kilis Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen konserde binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Koro üyeleri, Kilisli vatandaşlar ve üniversiteli gençlerin katılımıyla gerçekleşen konserde şarkılara cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik edildi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, koro üyelerine teşekkür etti ve konserlerin devam edeceğini belirtti.

03.05.2024 23:41  Güncelleme: 23:44
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Depremde üyelerini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Kilis'te konser

KİLİS - Hatay Medeniyetler Korosu Kilis'te binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde Hatay'da bulunan 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis Belediyesinin ev sahipliğinde konser verdi. Kent merkezinde bulunan kapalı spor salonunda düzenlenen konsere üniversiteli gençler ile Kilisli vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen koro üyelerine teşekkür etti, konserlerin devam edeceğini söyledi. Koro şefi Yılmaz Özfırat da desteklerinden ötürü Başkan Bilecen'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Depremde üyelerini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Kilis'te konser - Son Dakika

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