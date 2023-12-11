 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın ölümünün 29. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene yakınları, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve mezara karanfil bırakıldı.

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman\'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi
11.12.2023 - 19:55,  Güncelleme: 19:57
Abone Ol

Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 29. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Ataman'ın Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine, yakınlarının yanı sıra Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve mezara karanfil bırakıldı.

Dizdar, burada yaptığı konuşmada, Ataman'ı unutmadıklarını, onu yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sadi Yaver Ataman

23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya gelen yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te memleketi Safranbolu'da toprağa verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sadi Yaver Ataman, Safranbolu, Karabük, Edebiyat, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika


21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı

Son Dakika
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement