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Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde Ocak Ayı Oyunları - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde Ocak Ayı Oyunları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay 'Yanlış pencere', 'Meraki' ve 'Midas'ın kulakları' adlı üç oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi\'nde Ocak Ayı Oyunları
04.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:07
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay "Yanlış pencere", "Meraki" ve " Midas'ın kulakları" adlı üç oyun sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, 16 Ocak Salı günü saat 20.00'de "Yanlış pencere" adlı oyun gösterilecek.

Billy Van Zandt ve Jane Milmore'nin yazdığı iki perdelik oyunda Amerikalı çiftin tanık oldukları cinayet etrafında dönen olaylar anlatılacak. Konya Devlet Tiyatrosu oyuncularının performanslarını sergileyeceği oyun 16-17-18 Ocak'ta izlenebilecek.

Bu ayın diğer oyunu "Meraki" ise 23-24-25 Ocak'ta sahnelenecek. Ahmet Vefik Paşa'nın Fransız yazar Moliere'den uyarladığı komedi oyununda ölüm korkusu yaşayan hastalık hastası Meraki'nin başından geçenler anlatılacak.

Sahnelenecek ocak ayı programının son oyunu ise "Midas'ın kulakları" olacak. Oyun, 30-31 Ocak'ta Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından gösteri sunulacak.

Kaynak: AA
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