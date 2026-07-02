Kabotaj Kanunu\'nun 100. Yılı Didim\'de Coşkuyla Kutlandı

Denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi olan Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100. yılı dolayısıyla, Didim Kaymakamlığı koordinesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programı düzenlendi.

Program, Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Garnizon Komutanı Dnz. Alb. Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül'ün katıldığı törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri saygı ve minnetle anıldı.

Kutlamalar, Altınkum Rıhtımı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. İlçe protokolü ve Didim halkının katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında lokma hayrı yapıldı. Ardından teknelerle denize açılan katılımcılar, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Kabotaj Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalarda, denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi olan bu tarihi kazanım bir kez daha gururla anıldı. Geniş katılımla gerçekleşen programda, denizcilik kültürü ile Cumhuriyetimizin denizlerdeki egemenlik haklarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Cumhuriyetimizin bizlere emanet ettiği bu büyük mirası korumaya, denizcilik kültürünü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz" sözleriyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutladı. - AYDIN