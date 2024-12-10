Divriği Havaalanı Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Divriği Havaalanı Yeniden Açılıyor

Divriği Havaalanı'nın pistinin zemin altyapısı tamamlandı, yenileme çalışmaları devam ediyor.

10.12.2024 22:25
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- Divriği havaalanı yeniden hayat buluyor

Uçak iniş pistinin zemin altyapısı tamamlandı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde, 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan ve ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanının 27 metre genişliğinde, bin 300 metre uzunluğundaki uçak iniş pistinin zemin altyapısı başarıyla tamamlandı.

1936 yılında havacılık tarihimizin öncülerinden Nuri Demirağ tarafından yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı unvanını kazanan Divriği Havaalanı, yeniden canlanıyor. Tarihi havaalanında başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında, 27 metre genişliğinde ve 1300 metre uzunluğundaki uçak iniş pistinin zemin altyapısı başarıyla tamamlandı. Çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, pistin yapımını üstlenen Divriğili iş insanı Aslan Küçükemre ve yetkililerden bilgi aldı.

Özel uçakların iniş yapacağı ve 200 dönümlük arazi üzerine yapılan havaalanında yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Divriği Havaalanı Yeniden Açılıyor - Son Dakika

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