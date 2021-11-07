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Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı

07.11.2021 14:41

Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı Diyarbakır'da, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda bulunan takılar ve motiflerden esinlenerek üretilen takı koleksiyonu, düzenlenen defile ile tanıtıldı.

Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda bulunan takılar ve motiflerden esinlenerek üretilen takı koleksiyonu, düzenlenen defile ile tanıtıldı. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, sergilenen eserlerin Roma dönemine ait takılar olduğunu ifade ederek, "Bu eserler arasında özellikle kolyeler, küpeler, bilezikler, yüzükler ve kemer tokaları önemli bir koleksiyonu oluşturmaktadır. Takılar ve eserler üzerindeki motifler de oldukça çeşitli ve ilgili çekicidir. Bu kapsamda Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ve Kazı Başkanlığı işbirliği ile takılar yeniden üretilmişlerdir" dedi.

Mezopotamya Kuyumculuk Kuyum Makinaları ve Franchise Fuarı kapsamında yurt içi ve yurt dışından katılımcılar için gala gecesi düzenlendi. Gecede, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıkarılan Roma dönemine ait takılardan ve motiflerinden esinlenerek üretilen koleksiyon, düzenlenen defile ile tanıtıldı. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Roma'nın Sınır Garnizonu olan Zerzevan Kalesi'nde 2014 yılından bu yana kazı çalışmaları yapılmaktadır ve kazılar ile binlerce eser ortaya çıkarılmıştır. Bu eserler arasında özellikle Roma dönemi kolyeler, küpeler, bilezikler, yüzükler ve kemer tokaları önemli bir koleksiyonu oluşturmaktadır. Takılar ve eserler üzerindeki motifler de oldukça çeşitli ve ilgili çekicidir. Bu kapsamda Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ve Kazı Başkanlığı işbirliği ile takılar yeniden üretilmişlerdir. Söz konusu tasarımlar motiflerin gelecek kuşaklara aktarılması, istihdam ve Zerzevan Kalesi'nin tanıtımı açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

Kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, tarihimizi ve kültürümüzü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıp çalışmaları gelecek kuşaklara aktarmayı misyon edinmiş Türkiye'deki sayılı Olgunlaşma Enstitülerden biri olan Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Adıgüzel, "Roma İmparatorluğu döneminde 'askeri yerleşim' olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerdeki motifleri ilham alarak takı ve çeşitli ürünlerde kullanmıştır. Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerine yapılan ve tamamen el işçiliği olan çalışmalar sonucunda Zerzevan Kalesi temalı bir takı koleksyionu hazırlanmıştır. Kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, tarihimizi ve kültürümüzü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıp çalışmaları gelecek kuşaklara aktarmayı misyon edinmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu. diye konuştu.

Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı
Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı
Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı
Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı - Son Dakika
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