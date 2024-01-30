Diyarbakır'da asırlık kilisede klasik müzik dinletisi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ziyaretçilere klasik müzik konseri düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Duored Grubu'nun yarım saat süren klasik müzik konseri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Grubun gitaristi Umut Volkan Yılmaz, hem Mardin konseri, hem de Diyarbakır'daki konser kendileri için çok güzel geçtiğini söyledi.

Müzikleri tarihi mekanlarla birleştirince çok keyif aldıklarını belirten Yılmaz, "Repertuarımızda ağırlıklı klasik dönem var. Bunun yanı sıra modern dönem ve romantik dönem bestecilerinden oluşuyor. Eserlerin bir kısmını biz düzenleyip gitar ve kemana uyarladık. Kiliselerin akustiği çok güzel. Mesleki olarak da bundan biraz besleniyoruz" dedi.

Keman virtüözü Seda Gülşen Kınış, ise ilk Mardin'de başladıklarını hatırlatarak daha sonra burada konser verdiklerini ifade etti.

Böyle tarihi yapılarda çalmak çok güzel bir deneyim olduğunu aktaran Kınış, "Dinleyicilerle burada buluşmak çok keyifli, çok heyecanlıydı. Normal bir salonda konser vermekten çok daha farklı. Burada olduğumuz için çok heyecanlı ve mutluyuz" ifadelerine yer verdi.